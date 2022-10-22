Bartın’daki yasak kararına CHP’den tepki

Bartın’da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin eylemlerin önünü kesen il giriş çıkışlarına yasak kararına CHP’den tepki gösterildi.

İsmail AKDUMAN

Bartın Valiliği, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağında 41 işçinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin eylem yapma amacıyla kente geldiği değerlendirilen vatandaşların Amasra’ya girişinin 3 gün süreyle yasaklandığını bildirdi. Valiliğin açıklamasında şöyle denildi:

* “Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir; belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir ve ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilir.

* Bu bağlamda, mevzuat doğrultusunda çeşitli eylem ve etkinliklere katılmak üzere ilimize geldiği değerlendirilen şahısların, bireysel veya toplu bir şekilde muhtelif araçlarla Amasra ilçesi mülki sınırları içerisine (jandarma bölgesi dahil) girişleri 22 Ekim saat 00.01’den 24 Ekim saat 23.59’a kadar 3 gün süreyle yasaklanmıştır.”

CHP’DEN TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yasak kararına “Sorumluları ihmali olanları tespit etmek yerine, ilçeye girişleri yasaklatanlar, etkin soruşturma yürütmek yerine göstermelik bir süreci yeterli görenler; en az facianın sorumluları kadar suç işlemektedir. Amasra’nın acısını unutmayacak, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadeleriyle tepki gösterdi.

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