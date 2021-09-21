BAŞ DÖNDÜRÜCÜ BİR YOLCULUĞA NE DERSİNİZ?

Elif Çetin'in sosyal medya hesapları ► @iamelifcetin / @loudandproud.co
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Yayının Tamamını İzlemek İçin ►https://youtu.be/Nn004DaCan0
Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — New York, Yeni Cam Asansörüyle Baş Döndürücü Bir Yolculuğa Çıkarıyor.Geliştirilen Sihirli Odaya Giriş Yapıldığında Telefonlar Şarj Olmaya Başlıyor.Alphabet Tarafından Geliştirilen Project Taara, 5 Kilometrelik Alanda 700 TB Veri Aktarımı Gerçekleştirdi. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir
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