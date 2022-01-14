Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden anlamlı destek

Bodrum Belediyesi’ni ziyaret eden oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, sokak hayvanlarına yönelik düzenlenecek projelere destek vermek istediklerini söyledi.

Eşi Başak Dizer’in hamilelik sürecini Bodrum’daki evlerinde geçiren Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü Turgutreis Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bodrum Belediyesi’nde Bodrum Belediye Başkan Vekili Mustafa Coşkun, Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Özel Kalem Müdürü Serkan Aloğlu ile bir araya geldi.

İstanbul’daki evlerinde kedi, köpek ve tavuklarıyla yaşadıklarını belirten ünlü çift, Bodrum’a gittiklerinde de sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenirken, Bodrum’da sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilecek projelere destek vermek istediklerini söyledi.

“SATIN ALMA SAHİPLEN”

Hayvan sevgisiyle bilinen Tatlıtuğ çifti, Bodrum Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü Turgutreis Rehabilitasyon Merkezi ziyaretini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Tatlıtuğ, bir köpeği severken çekilen ve #satınalmasahiplen etiketi ile paylaştığı görüntüde, “Hepsi sevgi dolu gözlerle sahiplenmemizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

Hayvan sevgisini, sosyal medyadan yaptığı birçok paylaşımla gösteren Başak Dizer ise “Bugün gönülden hayvansever, harika bir ekiple tanıştık. Çok düzenli, sevgi dolu bir barınak. Sahiplenecek bir sürü güzel köpekleri var. İnci Hanım ve Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği ile iç içe çalışan bir belediye. Hayvanlara desteklerinizi bekliyorlar. Ah keşke hepinizi kurtarabilsek. Dünya tatlıları bunlar. Burada olmayı hak etmiyorlar” dedi (İHA)

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