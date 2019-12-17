Başakşehir 1 – Konyaspor 1 Maç Özeti İzle

Süper Lig’in 15. haftasında Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, İlker Takpak

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 72 Gökhan İnler), İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic (Dk. 66 Demba Ba), Elia (Dk. 77 Robinho), Crivelli

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Ferhat Öztorun, Jonsson, Volkan Fındıklı (Dk. 61 Miya), Ömer Ali Şahiner (Dk. 90+3 Ali Turan), Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic (Dk. 61 Daci)

Goller: Dk. 26 Ponck (Medipol Başakşehir), Dk. 63 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Anicic, Dk. 58 Ferhat Öztorun, Dk. 90+2 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)

13. dakikada Medipol Başakşehir’in sol kanattan gelişen atağında Clichy, ceza yayı önündeki Visca’ya pasını gönderdi. Visca da bekletmeden sol taraftan ceza sahasına giren Elia’nın önüne pasını attı. Bu oyuncunun yerden şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.

26. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Visca’nın sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Ponck kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı’nın üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını turuncu-lacivertli takım, 1-0 önde tamamladı.

55. dakikada İttifak Holding Konyaspor yarı sahasının ortalarından İrfan Can Kahveci’nin kullandığı serbest vuruşta, Enzo Crivelli, ceza sahası içerisinde kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

62. dakikada konuk ekibin gelişen atağında Skubic’in sağ kanattan ön direğe gönderdiği topa, Ömer Ali Şahiner kayarak vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

63. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. İttifak Holding Konyaspor’un sağ kanattan gelişen atağında, Daci’nin ceza sahası içine yaptığı ortada müsait pozisyondaki Milosevic topa kafayı vurdu. Yere de çarpan meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.

68. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Caiçara, ceza yayı içindeki Demba Ba’ya yerden pasını attı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede topu kontrol etti.

84. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Clichy’nin sol kanattan altıpas önüne gönderdiği topa iyi yükselen Demba Ba kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla uzak direk dibinden auta çıktı.

89. dakikada Medipol Başakşehir’in gelişen atağında, Gökhan İnler ile verkaç yapan Visca, ceza sahası içinde topla buluştu. Visca’nın sol çaprazdan şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede de olsa topun kontrolünü sağladı.

90+1. dakikada ev sahibi takım net bir fırsatı daha kullanamadı. Clichy’nin sol kanattan yaptığı ortada arka direkte Caiçara, kafayla topu altıpas önüne indirdi. Demba Ba uygun pozisyonda gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+4. dakikada ev sahibi takım sol kanattan etkili geldi. Clichy’nin ön direğe yaptığı ortada Crivelli topa kafayı vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Maçın ardından

– Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk:

“Kötü bir gol yedik, girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik, maç bitene kadar son 15 dakika baskı kurduk, pozisyona girdik, net fırsatları kaçırdık ve beraberliğe razı olduk”

Süper Lig’in 15. haftasında ağırladığı İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir’in teknik direktörü Okan Buruk, yakaladıkları net fırsatları değerlendiremediklerini ve beraberliğe razı olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, “Bu tip maçlar zor olur. Özellikle Avrupa kupasından sonra. Birinci nedeni herkesin takdir ettiği bir başarıdan sonra, üst üste maç oynama. Ben dört günün yeterli olduğunu düşünüyorum. Psikolojik olarak ilk yarıya baktığımızda, maçın genelinde oyuncularımız kötü oynadı diyemem. Belki kalemize bir top geldi, onu da aslında pozisyon olarak sayamam, ceza sahası içerisinden üç kişi bizden, bir kişi onlardan, bu kadar komik ve basit bir gol yiyorsanız rakibinizi de canlandırırsınız.” ifadelerini kullandı.

“Maçın başından itibaren herkesi uyutan bir maç oldu, daha hareketli olmamız gerekiyordu.” diyen Okan Buruk, şöyle konuştu:

“Golü yediğimiz dakikalarda rakip bizi de uyutmuştu. Kötü bir gol yedik, girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik, maç bitene kadar son 15 dakika baskı kurduk, pozisyona girdik, net fırsatları kaçırdık ve beraberliğe razı olduk. Konyasporlu oyuncuları mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Belki bizi uyuttular ama buna da saygı duymak gerekiyor. Maçın hakemi, rakibin vakit geçirip geçiremediğini çok anlayamadı. Beraberlik için mücadele eden bir takım vardı, onları emeklerinden dolayı kutluyorum. Takımımın da daha iyi olması gerektiğini söylüyorum. Geçen hafta da böyle sürpriz gol yedik, birbirine benzer maçlar. İki kazanabileceğimiz maçı berabere bitirdik, avantajımızı yitirdik.”

Karşılaşmada kenar ataklarıyla etkili olduklarını aktaran Buruk, “Belki 10 net pozisyon bulmuşuzdur. Rakip bizi kapattı da diyemiyorum. Sadece belirli bölümlerde iyi işler yapmadık. Rakip hep kendi sahasında bekledi, ikinci yarı 5-10 dakika rakibe pas imkanı verdik. Yine tehlike oluşturacak bir durum yoktu. Biz geçişleri daha iyi yapabilseydik, biraz daha çabuk, dikine, önü düşünen bir takım olmamız gerekiyordu. Takımımla ilgili en büyük mutsuzluğum bu, çok fazla rölantiye aldık. Eskiden kalan alışkanlıklar hep var, bunu yenmek gerekiyor. Bu tür takımlara karşı pozisyonları bulduğunuzda golleri atacaksınız. Maalesef bitiremedik, haftayı ikinci sırada bitirdik. Amacımız buydu ama kazanarak ikinci sıraya geçmekti. Kalan iki maçı kazanıp liderle aramızdaki puan farkını kapatmak istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz’in Sporting Lizbon ekibiyle eşleşmelerini de değerlendiren Okan Buruk, “İsim olarak çok önemli bir takım, son yıllarda ligdeki durumuna baktığımızda eski günlerinden daha uzak. Şu anda ligde 4. sırada, bu akşam kazanırlarsa 3. sıraya yükselecekler. Lig lideri ile arasında büyük puan farkı olan bir takım. Şubattaki kadro yapısı nasıl olacak bilemiyoruz ama hoca değişikliğinden sonra kendini toparlayan ve maç kazanan bir ekip. İyi oyunculara sahipler, gelecek takımlar içerisinde özellikle şu takım gelsin dediğim bir takım yoktu. Ne çıkarsa hayırlısı olsun demiştim.” ifadelerini kullandı.

Maçın ardından

– İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman:

“Bu bir puan, sıralamadaki yerimizi değiştirmeyecek ama nihayet dirençli bir takım görüntümüz vardı”

Süper Lig’in 15. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor’un teknik direktörü Aykut Kocaman, ortaya koydukları futbolun gelecek maçlar için kendilerine umut verdiğini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaman, “Bu bir puan, sıralamadaki yerimizi değiştirmeyecek ama nihayet dirençli bir takım görüntümüz vardı.” dedi.

“Maçın önü, içi ve arkasıyla ilgili anlatılacak çok bir durum yok. Bugün bir farklılık yapalım ve sonuçtan yola çıkarak başlayalım. Puan durumundaki yerimizi çok değiştirecek, yani biraz daha moral kazandıracak, yukarı taşıyacak bir durum olmadı sonuç olarak.” ifadelerini kullanan Kocaman, şöyle konuştu:

“Son haftalardaki özellikle deplasmanlara değinmek gerek, çünkü içeride oynadığımız Malatya, Gaziantep ve Beşiktaş karşılaşmaları nispeten kendi oyunumuza yakın oyunlar oynadığımız maçlar olarak gözüktü. Ancak deplasmanlarda çok kolay çözülen, kırılgan, kolay pozisyon veren, kolay goller yiyen bir takım pozisyonundaydık. Bu deplasmandan puan almak çok kolay değildi. Geçen hafta içi UEFA Avrupa Ligi’nde, Şampiyonlar Ligi gibi bir gruptan çıkmayı başarmış bir takım karşısında derli toplu bir şekilde sahadaydık. Buradan alınan puan, direncimizi yukarıya çıkarma, biraz takıma umut ve güç verme açısından önemli.”

Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

– Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, son oynanan Borussia Mönchengladbach müsabakasının ilk 11’inde değişiklik yapmadı

Süper Lig’in 15. haftasında İttifak Holding Konyaspor’u konuk eden Medipol Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi’nde son oynadıkları Borussia Mönchengladbach müsabakasının ilk 11’inde değişiklik yapmadı.

Buruk, Borussia Mönchengladbach müsabakasının ilk 11’inde yer alan tüm oyuncularına bu mücadelede de formayı verdi.

Medipol Başakşehir’de sakatlıkları süren Martin Skrtel, Fredrik Gulbrandsen ve Arda Turan, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Bu üç futbolcu, Borussia Mönchengladbach mücadelesinde de forma giyememişti.

Sakatlıkları geçen Mahmut Tekdemir ve Robinho ise yedekler arasında yer aldı.

– Göksel Gümüşdağ taraftarla buluştu

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, mücadele öncesinde turuncu-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi.

Stat önünde toplanan taraftarların yanına asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral ile giden Gümüşdağ’a, taraftarlar tezahüratlarla destek verdi.