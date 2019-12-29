Başakşehir 5 – Kasımpaşa 1 Maç Özeti İzle

Süper Lig’de ilk yarının son haftasında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşma, ev sahibi takımın 5-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Asım Yusuf Öz

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 87 Azubuike), İrfan Can Kahveci (Dk. 81 Berkay Özcan), Visca, Elia, Crivelli (Dk. 69 Aleksic), Demba Ba

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Karim Hafes, Fernandes (Dk. 72 İlhan Depe), Ben Youssef, Veigneau, Veysel Sarı, Aytaç Kara, Thiam, Hajradinovic, Quaresma (Dk. 78 Heintz), Koita

Goller: Dk. 2 ve 28 Demba Ba, Dk. 6 Crivelli, Dk. 26 Fernandes (Kendi kalesine), Dk. 63 Elia (Medipol Başakşehir), Dk. 66 Quaresma (Penaltıdan) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 11 Thiam, Dk. 34 Veigneau, Dk. 86 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 25 Crivelli, Dk. 48 Demba Ba (Medipol Başakşehir)

2. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan kullanılan kornerde ters köşeye açılan topu Clichy önünde buldu. Clichy’nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşta, kaleci Fatih Öztürk’ten seken topu önünde bulan Demba Ba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

6. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Visca, son çizgiye kadar indi ve altıpas önüne topu gönderdi. Boş pozisyonda topla buluşan Crivelli, bekletmeden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0.

24. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Savunmadan seken topu ceza yayı önünde bulan Veysel Sarı, şutunu çekti; Ponck’a çarpan meşin yuvarlak kaleci Mert’i şaşırttı ve az farkla yandan auta çıktı.

26. dakikada Medipol Başakşehir üç farklı üstünlüğü yakaladı. Sol kanattan bindiren Clichy’nin altıpas içine gönderdiği topa Fernandes’in ters kafa vuruşunda top filelere gitti: 3-0.

28. dakikada ev sahibi takım 4. golünü buldu. İrfan Can’ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Elia’nın ceza sahası içine kestiği topa Visca gelişine vurdu. Kaleci Fatih’ten seken topu önünde bulan Demba Ba, meşin yuvarlağı rahat bir şekilde ağlara gönderdi: 4-0.

38. dakikada Kasımpaşa’nın gelişen atağında, sol kanattan aldığı topla buluşan Quaresma, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda yaklaşık 25 metreden sert vurdu; meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını turuncu-lacivertli takım, 4-0 önde tamamladı.

57. dakikada Clichy, sol kanattan bindiren Elia’nın önüne topu bıraktı. Elia, penaltı noktasına yakın bölgede uygun pozisyondaki Visca’ya pasını attı. Visca’nın gelişine ayak içiyle yaptığı vuruşta top köşeden ağlarla buluştu. Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı üzerine kenarda pozisyonu inceleyen hakem Atilla Karaoğlan, Visca’nın şutunda Demba Ba’nın kaleci Fatih’in görüş alanını kapattığı gerekçesiyle golü iptal etti.

60. dakikada Kasımpaşa’nın sol kanattan gelişen atağında, ceza sahasına yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Koita, yakın mesafeden sert vurdu. Yatarak gole engel olmaya çalışan Epureanu’ya çarpan top, kornere gitti.

63. dakikada Medipol Başakşehir 5. golünü attı. Hızlı gelişen atakta Visca, sol taraftan bindiren Elia’ya pasını attı. Ceza sahasına giren Elia, aşırtma bir vuruşla kaleci Fatih’in üzerinden topu ağlarla buluşturdu: 5-0.

65. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahasına giren Quaresma’nun şutunda, top Epureanu’nun eline çarptı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. 66. dakikada penaltı atışını kullanan Quaresma, meşin yuvarlağı ve kaleci Mert’i ayrı köşelere gönderdi: 5-1.

74. dakikada Kasımpaşa’nın sol kanattan gelişen atağında İlhan Depe’nin ceza sahasına yaptığı ortada Thiam topa ayak koydu. Boşta kalan meşin yuvarlağa dar açıdan Koita vurdu, direğin yanına çarpan top auta gitti.

76. dakikada Aleksic’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Visca’nın, sağ çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

80. dakikada Mehmet Topal’ın ara pasıyla ceza sahası içinde topu önünde bulan Visca’nın sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih’in ayaklarından döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+3. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takımın atağında Berkay Özcan, ceza sahası içindeki Demba Ba’ya pasını attı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih’ten sekti, boşta kalan topa Aleksic ayak koymak istedi, Fatih son anda müdahalede bulunarak golü önledi.

Karşılaşmayı turuncu-lacivertli takım, 5-1 kazandı.

Maçın ardından

– Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk:

“Böyle net bir skorla böyle bir galibiyet almak bizim için sevindirici”

– “Nereye gideriz bilemeyiz ama bütün çabamızı kupa kaldırmak üzerine sürdüreceğiz”

– “Arda’nın yeni bir başlangıca ihtiyacı var”

Süper Lig’de ilk yarının son haftasında ağırladığı Kasımpaşa’yı 5-1 yenen Medipol Başakşehir’in teknik direktörü Okan Buruk, iyi bir futbol ortaya koyduklarını ve önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, “Böyle net bir skorla böyle bir galibiyet almak bizim için sevindirici. İki haftadır girdiğimiz pozisyonlar, attığımız goller var. Hem bizi sevindirdi hem de ekran başında maç seyreden futbolseverleri mutlu ediyor. Bu yüzden sevinçliyiz.” ifadelerini kullandı.

Erken gollerin kendilerini rahatlattığını aktaran Okan Buruk şöyle konuştu:

“Maça geçen haftaki gibi başlarsak, erken gol bulursak işimizi kolaylaştırır, demiştim, erken gol bulduk. 10. dakika 2-0 oldu, tempomuzu düşürmedik 30’a kadar 4-0’ı bulduk. Daha sonra rakibi daha çok kalemize getirdik, ikinci yarının başında da rakibe pozisyon verdik. 4-0 olunca oyuncuların konsantrasyonu eksiliyor ama hedefimiz bu pozisyonları da vermemek. Oyunun büyük bölümünde üstün oynadık, çok fazla gol attık, pozisyona girdik. İyi bir takıma karşı oynadık. Rakibimiz beğendiğim, korktuğum bir takımdı açıkçası.”

Medipol Başakşehir’in ligde son 3 sezonun ilk yarılarını lider bitirdiğini ancak şampiyonluğa ulaşamadığını, bu sezon ise ikinci sırada ilk yarıyı tamamladıklarını hatırlatan Buruk, “Başakşehir lige iyi başlayan takımdı, belki sonunda kaybeden takımdı. Bu sene lige kötü başladık, inşallah sonunu iyi bitiririz demiştik. 15 haftalık bölüm bizi tabii ki tatmin etti, daha yüksek puanları da yakalayabilirdik. Şu andaki hedefimizi aynı coşkuyu ikinci yarıdan itibaren de sürdürmek istiyoruz. Çok zorlu bir fikstür bizi bekliyor, lig maçları, Avrupa, Türkiye Kupası maçları bizi bekliyor. Bu zorlu fikstürün sonunda üç tarafta da hedefimiz en yukarıya çıkmak. Nereye gideriz bilemeyiz ama bütün çabamızı kupa kaldırmak üzerine sürdüreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Medipol Başakşehir’in devre arasında transfer yapıp yapmayacağı sorusu üzerine ise Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

“En büyük transfer içerideki oyuncuları oynatabilmek. Belki son haftalara baktığımızda son 4-5 haftada hem Demba Ba’yı hem de Elia’yı bize iki iyi transfer gelmiş olarak kabul ediyorum. Çünkü ligin belli bölümünde daha az yararlandığımız iki oyuncumuz. Bu son maçlarda bize önemli katkı sağladı. Bu takımın oyununu da yukarıya çekti. Yine potansiyelli olup takıma daha az katkı yapan oyuncular var, ilk başta elimizdeki oyuncuları kazanmaya çalışacağız. İkinci yarıda tüm oyunculara sorumluluk düşüyor. Bu dönemde de transfer için bakacağız. Yoğun tempo içinde sakatlık ve ceza var. Burada katkı sağlayabilecek takımımıza uygun isim olursa düşünebiliriz. Yönetimle oturup bu konuda konuşacağız. İlk isteğim elimizdeki oyuncuları kullanmak. Bizden ayrılmak isteyen oyuncular olabilir, bu da bazen ortaya çıkıyor. Öyle bir şey olursa da yerlerine oyuncu koymaya çalışacağız. Elimizdeki oyuncu grubuna güveniyorum. 1-2 transfer yapabiliriz.”

– “Arda sezon başından beri çok çalıştı”

Okan Buruk, Galatasaray’a transfer olacağı iddia edilen Arda Turan’ın durumuyla ilgili olarak ise şu değerlendirmede bulundu:

“Arda ile ilgili hem başkanımız hem ben konuştum. Arda’nın yeni bir başlangıca ihtiyacı var. Arda bu anlamda kendini daha motive edecek kendine yeni hedefler koyabilecek durumda. Arda sezon başından beri çok çalıştı, formayı tekrar almak için hep iyisini yaptı. Bizde de zaman zaman yer aldı zaman zaman almadı. Onun olduğu bölgede çok oyuncu olduğu için, burada çok fazla oyuncu değişti. Elia, Gulbrandsen, Robinho oynadı, bizde çok fazla oyuncu olduğu için belki ben de Arda’ya gereken şansı veremedim. Arda için açılacak yeni sayfa onun hedefleri doğrultusunda daha iyi olabilir. Burada en doğru kararı verecek Arda olacak.”

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, önceki takımlarıyla turuncu-lacivertli takımdaki döneminin karşılaştırılmasının istenilmesi üzerine ise şunları kaydetti:

“Şu fark var, bu sene ile bundan önceki seneleri karşılaştırdığımızda, bir kere burada her maçı kazanmak zorundasınız. Diğer takımlarda bir hafta kazanmamak, iki hafta kaybetmek çok büyük fark oluşturmuyordu. Bu ligdeki hedeflerinize göre değişiyor. Daha önce de her maçı kazanmak için çıktık ama burada her maçı kazanmak zorundasınız. Bunun yanında Avrupa kupası var. Bu benim için çok önemli ve değerli. Almanya’da turu geçmek, hem benim hem de Başakşehir için çok değerliydi. Bir yandan da Türkiye Kupası girecek, bir yandan da final oynayabilir miyiz. Burada olmak beni daha dinamik tutuyor, daha çok geliştiriyor. Bunu görüyorum. Oyuncularımıza da Başakşehir’in hedeflerini aktararak, bu sene 3 kulvarda hedefe gitmeye çalışacağız. Oyuncularımızı da mental olarak hazırlamak zorundayız.”

Maçın ardından

– Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutcu:

“Mental bir yorgunluk var, bazı radikal kararlar almak gerekiyor. Onu da yönetimle görüşüp en kısa sürede alacağız”

Süper Lig’de ilk yarının son haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir’e 5-1 mağlup olan Kasımpaşa’nın teknik direktörü Tayfur Havutcu, radikal kararlar almaları gerektiğini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Havutcu, “Bizim için ilk yarı kabus gibi oldu. Sahaya yerleşmeden maç 2-0 oldu. Bu seviyede böyle goller yiyemezsiniz. Ondan sonra tamamen maçtan koptuk. Mental bir yorgunluk var, bazı radikal kararlar almak gerekiyor. Onu da yönetimle görüşüp en kısa sürede alacağız. İkinci yarıda bambaşka bir Kasımpaşa alocak, buna inanıyorum. Kronik sorunları gidermek gerekiyor, böyle basit goller yenmez.” ifadelerini kullandı.

Tayfur Havutcu, “Alacağınız radikal kararlar nedir? Bazı oyuncularla yollarınızı ayıracak mısınız?” sorusuna ise, “Tabii yani bazı oyuncularla vedalaşacağız, Yeni takviyeler gelecektir, ihtiyacımız olan bölgeler belli. Oralara takviye yapacağız.” yanıtını verdi.

Kasımpaşa’nın kazandığı penaltı sırasında oyuncuları arasında yaşanan tartışmayı da değerlendiren Havutcu, “Normalde penaltıcılarımız belli, birinci penaltısı Quaresma’ydı, ikincisi Aytaç. Quaresma başta atmak istemeyince normalde Aytaç’ın atması gerekiyordu, Thiam atmak istedi, Quaresma topu ona verdi, aralarında tartışma olunca Ricardo kendisi attı. Orada Thiam’ın yaptığı yanlış. Çünkü maçtan önce isimleri belirlemişiz.” şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir ilk yarıyı ikinci sırada tamamladı

– Turuncu-lacivertli ekip, ligin 17. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 5-1 mağlup etti

Süper Lig’de ilk yarının son haftasında ağırladığı Kasımpaşa’yı 5-1 yenen Medipol Başakşehir, ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmayı farklı kazanan turuncu-lacivertli takım puanını 33’e yükseltti ve ligin ilk yarısını Demir Grup Sivasspor’un ardından ikinci sırada tamamlamayı garantiledi.

Son 7 maçında 6. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.

– Crivelli 8. golünü attı

Medipol Başakşehir’in Fransız futbolcusu Enzo Crivelli, bu sezon 8. golünü Kasımpaşa’ya attı.

Mücadelenin 6. dakikasında takımını 2-0 öne geçiren golü atan Crivelli, ligin ilk yarısını 8 golle kapattı ve takımının en golcü ismi oldu.

– Yenilmezlik serisi 15 maça çıktı

Süper Lig’in ilk iki haftasında oynadığı maçları kaybeden ve sezona kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, daha sonraki 15 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Turuncu-lacivertli ekip, Kasımpaşa’yı mağlup ederek, yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti.

İstanbul ekibi, bu süreçte oynadığı 15 maçta 9 galibiyet alırken, 6 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

– Kasımpaşa taraftarından tepki

Medipol Başakşehir ile oynanan maçta skor ilk yarıda 4-0’a gelince Kasımpaşalı taraftarlar takımlarını protesto etmeye başladı. “İstifa” tezahüratları yapan lacivert-beyazlı taraftarlar bir süre sahaya arkalarını da dönerek tepkilerini ortaya koydu.

Kasımpaşalı taraftarlar ikinci yarı öncesinde ise tribünleri terk etti.

– Penaltı kullanma tartışması

Kasımpaşa’nın 65. dakikada kazandığı penaltıyı kullanmak için Thiam ve Aytaç Kara bir süre tartıştı.

İki oyuncu arasında tartışmanın uzamasının ardından kaptan Ricardo Quaresma devreye girdi ve atışı kendisi kullandı. Quaresma, kaleci Mert’i ters köşeye yatırarak, penaltıyı gole çevirdi.