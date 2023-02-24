Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.
Turuncu-lacivertliler, yarın saat 16.00’da Göztepe ile hazırlık maçı yapacak.
Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.