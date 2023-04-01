Başakşehir – Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11’ler)

Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü bugün oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 8. kez rakip olacak. Geride kalan 7 maçın hepsini Başakşehir kazanırken, Ankaragücü henüz galibiyet alamadı.
Başakşehir – Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 16.00‘da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. beIN SPORTS 2‘den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr’de…
Başakşehir – Ankaragücü muhtemel 11’ler
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Aleksic, Mahmut, Keny, Serdar, Figuiredo
Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Mujakic, Radakovic, Hasan Ali, Diack, Taylan, Zahid, Emre, Milson, Sowe
Süper Lig’de oynadığı son 4 maçta yalnızca 1 puan alabilen Medipol Başakşehir, 41 puanla ligde 6. basamakta yer alıyor. Son haftalarda düşüşe geçen Medipol Başakşehir, rakibini yenerek moral kazanmak istiyor.
MKE Ankaragücü ise yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas yönetimindeki ilk maçına Medipol Başakşehir deplasmanında çıkacak.
Ligde 25 puanı bulunan MKE Ankaragücü averajla 15. sırada haftaya girdi. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen başkent ekibi, son maçında Demir Grup Sivasspor’a 2-0 yenilmişti.
Sezonun ilk yarısında Ankara’da oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.
Adnan Januzaj kırmızı kart cezalısı
Medipol Başakşehir’de kırmızı kart cezalısı Adnan Januzaj, bu mücadelede forma giyemeyecek.
Turuncu-lacivertli ekipte Leo Duarte, Danijel Aleksic, Stefano Okaka ve Joao Figueiredo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu 4 futbolcu yarınki maçta da sarı kart gördüğü takdirde, gelecek hafta oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında görev alamayacak.