Başakşehir, Antalyaspor maçına hazır

İSTANBUL (AA) – Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, Antalya'da kamp yapan turuncu-lacivertli takım, idmana dinamik ısınmayla başladı. Antrenmanın devam eden bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.
Sakatlıkları bulunan futbolculardan Junior Caiçara, Boli Bolingoli ve Nacer Chadli'nin tedavilerine devam edildi. Deniz Türüç ve Edin Visca kondisyonerler eşliğinde çalıştı.
Medipol Başakşehir, yarın saat 16.00'da başlayacak müsabakada Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.