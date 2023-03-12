Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Sivasspor mağlubiyeti sonrası Antalyaspor’la berabere kalan, Ankaragücü engelini 2-1’le aşan Beşiktaş, Süper Lig’in 25. haftasında Başakşehir’e konuk olacak. Avrupa potasından kopmak istemeyen 43 puanlı Şenol Güneş yönetimindeki Kara Kartal, zorlu deplasmanda seri peşinde olacak. Sırasıyla Kayserispor ve Alanyaspor’a kaybederek ağır yara alan Emre Belözoğlu’lu Turuncu Lacivertliler ise evinde kazanıp kötü gidişata son vermeyi ve rakibiyle puanları eşitlemeyi hedefliyor.

Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak Başakşehir-Beşiktaş maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Mete Kalkavan’ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Başakşehir-Beşiktaş muhtemel 11’ler:

Başakşehir: Volkan, Leo, Ali, Touba, Lima, Serdar, Januzaj, Berkay, Mahmut, Karzev, Okaka

Beşiktaş: Mert, Onur, Talha, Colley, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Ghezzal (Redmond), Maxim, Aboubakar

Gözler Aboubakar’da

Beşiktaş’ta üçüncü sezonundaki ilk golünü Ankaragücü karşısında kaydeden Vincent Aboubakar, takım çalışmalarında ortaya koyduğu etkili görüntüyle de dikkat çekiyor. Başkent ekibine attığı golle Kara Kartal’a zaferi getiren ve maç sonu, “Acı çekmeden başarılı olamayız. Kötü gidişatı durdurduğumuzu düşünüyorum. Şimdi odaklanma ve maçları kazanma zamanı” diyen Kamerunlu forvet, gollerine devam etmeyi amaçlıyor. Takım antrenmanlarına ek olarak bireysel çalışmalarda da bulunan başarılı oyuncu, zorlu Başakşehir karşılaşmasında da takımına zaferi getiren isim olmaya çalışacak.

Beşiktaş’ta Welinton cezalı

Siyah-Beyazlı ekipte Welinton Souza bugün Başakşehir’le oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak. MKE Ankaragücü maçının uzatma dakikalarında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Brezilyalı stoper, bu sezon Kasımpaşa, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında da sarı kart görmüştü.

Teknik ekipten özel uyarı

Kara Kartal’ın hücum silahlarından Cenk Tosun, bugün oynanacak karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıkacak. Bu sezon Bitexen Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören golcü oyuncu, Medipol Başakşehir maçında da sarı kart görmesi halindecezalı duruma düşecek veİstanbulsporile oynanacak mücadelede görev yapamayacak. Teknik ekip, Cenk’i bugünkü maç öncesindekart görmemesi konusunda uyardı.

Kara Kartal 7 kez…

Süper Lig’deiki ekip 29 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 9, Beşiktaş ise 7 kez kazandı. Taraflar arasındaki 13 maçta da beraberlik bozulamadı. Süper Lig rekabetinde Başakşehir’in 40, Beşiktaş’ın 39 golü bulunuyor. İki takım arasında oynanan son karşılaşmayı Medipol Başakşehir deplasmanda 1-0 kazandı.

Beşiktaş deplasmanda zorluk yaşıyor

Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ı 16. kez sahasında ağırlayacak. Başakşehir’in ev sahipliğinde 8’i Başakşehir Fatih Terim Stadı, 7’si Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan 15 maçta, TuruncuLacivertliler 8 kez kazanırken, Beşiktaş’ın bu süreçteyalnızca 2 galibiyeti bulunuyor. 5 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Medipol Başakşehir bu maçlarda rakibine 24 gol atarken, kalesinde17 gol gördü. Kartal, deplasmanda oynadığı 15 maçın tamamında gol yerken, 4’ünde gol yollarında suskun kaldı.

Mesut Özil yok Karzev belirsiz

Ligde bu akşam Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Medipol Başakşehir’desakatlığı bulunan Mesut Özil bu mücadeledeforma giyemeyecek. Turuncu-Lacivertli takımın Gent ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu mücadelesindesakatlanan Eden Karzev’in durumu ise bugün netlik kazanacak.

Başakşehir’de 3 isim sınırda

Medipol Başakşehir’de Danijel Aleksic, Stefano Okaka veyeni transfer Joao Figueiredo sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, Beşiktaş karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük maçında takımındaki yerini alamayacak.

Turuncu-Lacivertliler’in fikstürü sıkışık…

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde geçtiğimiz perşembe günü Gent deplasmanına çıkan Başakşehir 1-1 sona eren karşılaşma sonrasında bugün ligde Beşiktaş’ı ağırlayacak. Belçika macerasının ardından 3 gün sonra lige dönüş yapacak olan Başakşehir, Konferans Ligi rövanşında çarşamba günü Gent’i İstanbul’da ağırlayacak.

İkili rekabette 14 beraberlik

Başakşehir ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de bugün 33. kez karşı karşıya gelecek. SiyahBeyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyleyaptığı 32 maçta galip gelmektezorlandı. Rakibine 8 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 10 maçtan ise mağlup ayrıldı. İki takım arasındaki 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.