Başakşehir – Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler! Kırmızı kart kararı doğru mu?

6. dakikada Omar Colley’nin Şener Özbayraklı’ya faülünde sarı kart kararı doğru mu?

Seçim Demirel: Yardımcı hakemin hemen önünde, yardımcı hakem de bayrakla hakemine destek oldu. Şener, topla oynuyor. Rakibi de gecikmiş bir müdahaleyle ayağına basıyor. Net bir sarı kart. Doğru karar.

Deniz Çoban: Sarı kartta şüphe yok bence de. Yardımcı hakemin yardımıyla verilmiş bir faul ama yardımcı hakemin beden diline bakıyorum sarı kart ister gibi değil. Dördüncü hakem uyarmış olabilir. Neticede doğru bulunarak sarı çıkmış ama yardımı kimin yaptığı benim için merak konusu.

Bülent Yıldırım: Colley’nin Şener topla oynadıktan sonra yaptığı bu hamle, bilek üstü bölgeye değil krampon tabanıyla rakibin kramponuna yapılmış kontrolsüz gecikmiş bir müdahale. Benim açımdan da doğru karar.