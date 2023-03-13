Başakşehir – Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler! Kırmızı kart kararı doğru mu?

Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Mete Kalkavan ile ekibinin görev yaptığı üst sıralar adına önem taşıyan mücadelede özellikle ilk yarıda Başakşehir’in 10 kişi kalmasına neden olan kırmızı kart pozisyonu büyük tartışma yarattı.
GÜNEŞ, ANKARAGÜCÜ 11’İNİ DEĞİŞTİRMEDİ
Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, Başakşehir karşısında son oynadıkları Ankaragücü maçının 11’i ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, yeni transferler Amir Hadziahmetovic ve Omar Colley’e 11’de şans verirken Alexandru Maxim’i ise yedek soyundurdu.
Siyah-Beyazlılar, Başakşehir deplasmanına şu 11 ile çıktı:
Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Nathan Radmond, Cenk Tosun ve Aboubakar
BELÖZOĞLU’NDAN 6 DEĞİŞİKLİK
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Fatih Terim Stadı’nda dün Beşiktaş’ı konuk etti. Başakşehir’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu’nda oynadıkları Belçika ekibi Gent maçının 11’ine göre Beşiktaş karşısında 6 değişikliğe gitti.
Belözoğlu; Ömer Ali, Mahmut Tekdemir, Karzev, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Okaka yerine Şener Özbayraklı, Aleksic, Biglia, Szysz, Deniz Türüç, Figueiredo’ya görev verdi.
Turuncu-Lacivertliler, Beşiktaş karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:
Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Aleksic, Deniz Türüç, Januzaj, Szysz, Figueiredo
YİNE GHEZZAL ŞOKU!
Süper Lig’de dün Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş’a mücadeleye saatler kala kötü bir haber geldi. Siyah- Beyazlılar’da ağrıları bulunan Rachid Ghezzal, yine kadrodan çıkarıldı. Cezayirli yıldız, Antalyaspor karşılaşmasında da ısınmaya çıkmış ardından sakatlanarak mücadelede forma giyememişti. Ayak tabanındaki problem için ameliyat olması sonrasında uzun süre sonra takıma Sivasspor deplasmanında geri dönen Ghezzal, bu kez kasık problemi yaşadı. İlk 11’de başlaması beklenen Antalyaspor ve Başakşehir karşılaşmalarında son anda oyun dışı kalan Ghezzal’ın, İstanbulspor mücadelesiyle takımına dönmesi bekleniyor.
GÜNEŞ İLE SÜPER LİG’DE 13 MAÇTA 8 GALİBİYET
Siyah-Beyazlılar bu galibiyetle Süper Lig’de 13. galibiyeti alırken, Şenol Güneş yönetiminde ise 8. galibiyetini elde etti.
Tecrübeli teknik adam, Süper Lig’in 12. haftasındaki Ümraniyespor ile Beşiktaş’taki ikinci dönemine başlayarak 13 maçta takımın başında sahaya çıktı. Şenol Güneş, Ümraniyespor, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor, Alanyaspor, Ankaragücü ve Başakşehir müsabakalarında sahadan 3 puanla ayrılan taraf olurken, Gaziantep, Karagümrük ve Antalyaspor ile berabere kaldı. Teknik Direktör Şenol Güneş, Galatasaray ve Sivasspor deplasmanlarından ise eli boş döndü.
İŞTE KARŞILAŞMANIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, Başakşehir – Beşiktaş maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın yorumlarıyla masaya yatırılan Başakşehir – Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonları…
6. dakikada Omar Colley’nin Şener Özbayraklı’ya faülünde sarı kart kararı doğru mu?
Seçim Demirel: Yardımcı hakemin hemen önünde, yardımcı hakem de bayrakla hakemine destek oldu. Şener, topla oynuyor. Rakibi de gecikmiş bir müdahaleyle ayağına basıyor. Net bir sarı kart. Doğru karar.
Deniz Çoban: Sarı kartta şüphe yok bence de. Yardımcı hakemin yardımıyla verilmiş bir faul ama yardımcı hakemin beden diline bakıyorum sarı kart ister gibi değil. Dördüncü hakem uyarmış olabilir. Neticede doğru bulunarak sarı çıkmış ama yardımı kimin yaptığı benim için merak konusu.
Bülent Yıldırım: Colley’nin Şener topla oynadıktan sonra yaptığı bu hamle, bilek üstü bölgeye değil krampon tabanıyla rakibin kramponuna yapılmış kontrolsüz gecikmiş bir müdahale. Benim açımdan da doğru karar.
19. dakikada Patryk Szysz ofsayt mı? Maçı izleyenler tarafından top dışarı çıkmış gibi bir değerlendirme oldu.
Deniz Çoban: Hakemin elini havaya kaldırıyor olması bunun bir aut değil ofsayt kararı olduğunu gösteriyor.
Bülent Yıldırım: O karmaşayı bir kaldıralım. Müsabakanın hakem ekibi ofsayt kararı vermiş.
Deniz Çoban: Çünkü top oyun alanı dışına çıkmamış gözüküyor ve ‘Nasıl buna bayrak kalktı?’ denildi. Burada ofsayt gösterildi.
Bülent Yıldırım: Şurada kolu kaldırıyor ve bunun bir ofsayt kararı olduğunu gösteriyor.
Seçim Demirel: Bu görüntüye göre ofsayt mı değil mi yorum yapmak zor. Hakemin elini yukarıda görüyoruz ki yardımcı hakem burada ofsayt değerlendirmesi yapıp bayrağını kaldırdı. Şu görüntüye göre ben turunculu oyuncunun ayağının önde olduğunu düşünüyorum ve ofsayt kararını destekliyorum.
Bülent Yıldırım: Benim gözlemim de kale çizgisi kamerasında sanki Patryk Szysz’in sol ayağının daha geride olabileceği yönünde. Yardımcı hakemin kararına saygı duymaktan başka bir şey söyleme şansımız yok.
33. dakikadaki pozisyonda hakemin Adnan Januzaj’a gösterdiği kırmızı kart doğru mu?
Seçim Demirel: Gecenin pozisyonu diyebiliriz gerçekten de. Çok tartışılıyor. Şimdi ben, tamamen bir taraftar olarak yorum yapmam zaten mümkün değil ve bir hakem gözüyle, oyun kurallarına hakim biri olarak yorum yapıyorum. Burada oyuncu, her ne kadar kazara bir kayma sonucunda bu hamleyi yapmış olsa da gördüğüm şu ki turunculu oyuncu, ayağı bükülü bir şekilde topla oynuyor ve devamında o ayağını yukarı kaldırarak hiç bükme gereği duymadan… Rakibini karşıda görüyor ve hiç ayağını sakınmadan hareketini devam ettiriyor. Kramponlarının çivili kısmıyla bileğin üzerine bir temas gerçekleşiyor. Bana göre bu net bir kırmızı. VAR için de çok açık bir kanıt var ve bunu hakemine sunmak zorunda. Hakem de bunu izledikten sonra bir kırmızı kart çıkardı. Bütün işleyişi doğru olarak değerlendiriyorum.
Deniz Çoban: Şuradan başlamak istiyorum ki maçın Video Yardımcı Hakem’i Serkan Tokat, bu kararı veren… Dün, Göztepe – Pendik maçında da görevi vardı. Orada da bir VAR müdahalesi var Serkan’ın. Ben, onu izlediğim zaman ‘doğru bir VAR müdahalesi değil’ dedim ve buradan bir ceza almıştır diye düşünüyordum ki bu maça atandığını görünce şaşırdım. Bu pozisyon olduktan sonra elbette benim bir fikrim vardı ama bizim burada spor servisinde de tartışılıyor, sosyal medyada konuşuluyor, arkadaşlarımızdan arayanlar oluyor. Tamamen iki farklı görüş var. Oyuncu kazara çarptı ve ayağını kurtaramazdı, bilerek ayağını çekebilirdi ama gitti çarptı şeklinde… Şimdi burada hareketin şiddeti, yoğunluğu ve yaralayıcılığı konusunda şüphe yok herhalde. Orada hepimiz hemfikiriz. Fakat burada kullanacağınız kriter şu; oyuncu bu teması engelleyebilir miydi, engelleyemezdi? Buna diyorsak ki oyuncu bunu engelleyebilirdi ama engellemedi, o zaman net kırmızı kart. Ama dersek ki oyuncunun bu teması önleme şansı yoktu, ayağı kaydı ve bu temas kontrolü dışında istemsizce gerçekleşti ki o zaman da buna kırmızı kart diyemeyiz. Ben, Seçim Hocam gibi net konuşamıyorum. Her iki görüşün de kabul görebileceği bir pozisyon. Sabaha kadar tartışılsa iki farklı düşüncedeki kişiler ikna edilemez.
Deniz Çoban: Şimdi gelelim benim fikrime… Bir kere oyuncunun ayağı gerçekten çok dengesiz bir şekilde kayıyor. Kaydıktan sonra topla oynama gayretini sürdürüyor ve topla oynuyor. Amacı topla oynamak. Şurada kaydı ama topla oynamaktan vazgeçmedi.
Deniz Çoban: Ayağı zemine bastı. İşte oynadıktan sonra bunu kontrol edebilir mi edemez mi? Problem bu.
Deniz Çoban: Ben diyorum ki bu bir hakem kararı. Hakem de bu pozisyonu aynı bu şekilde gördü ve bu şekilde değerlendirdi. Faul olduğuna da karar verdi ve avantaj oynattı. Ayağını kaçırabilir miydi, kaçıramaz mıydı? Ben, oyuncunun niyetini okuyamıyorum. Kaçırıp kaçıramayacağı konusunda da net fikir ortaya sunamıyorum. O yüzden diyorum ki bu hakemin kararıdır. Hakem, izledikten sonra buna kırmızı kart gösterdiyse evet, kabulüm. Kırmızı kart doğrudur fakat VAR müdahalesi doğrudur diyemiyorum. Çünkü bu oyuncu; bu ayağı kurtaramazdı, bu teması önleyemezdi diyenlere haksızsınız diyemeyiz. O da bir görüştür ve bu pozisyon için bu görüş geçerlidir. Bu, sana göre bana göre bir pozisyondur. O nedenle yorum gereken pozisyona Video Yardımcı Hakem’in müdahale ettiğini düşünüyorum.
Seçim Demirel: Topla oynadığı ayağı dizden bükülü. Oynadı, o ayağı kaldırıyor ve ileriye doğru uzatıyor. Neden? Neden dizi bükülü bir şekilde devam etmiyor?
Deniz Çoban: Oyuncu kaymış, destek ayağı altından gitmiş, topla oynadıktan sonra ayağı zeminden sektiğinden dolayı gidiyor olabilir mi?
Seçim Demirel: Deniz Hocam, kaldırıyor ama ayağını…
Deniz Çoban: İsteyerek mi kaldırıyor?
Seçim Demirel: Evet, isteyerek kaldırıyor. İsteyerek kaldırıyor ve ileriye doğru uzatıyor.
Deniz Çoban: Ben de zeminden sektikten sonra durduramıyor ayağını ve gidiyor diyorum.
Seçim Demirel: Neden ileriye doğru gidiyor da diz bükülü olarak gitmiyor?
Deniz Çoban: Ne tarafa doğru gitsin? Adam, dengesini kaybetmiş.
Seçim Demirel: Ayağını kaldırdıktan sonra diz, bükülü olarak gidemez mi rakibine? O zaman bir temas gerçekleştiğinde ayağını sakındı, iyi niyetli, bir kırmızıdan bahsedemeyiz derdik. Ama burada hiç sakınma gereği duymuyor ayağını ve rakibini görüyor karşıdan.
Bülent Yıldırım: Çok keyif alıyorum bu tartışmadan. İkinizin de ağzına sağlık. Çünkü üst düzey bir pozisyon bu. Dolayısıyla tartışılması ve saha içinden gelen insanların da farklı yorumlarının olması son derece değerli benim için. Lütfen devam edin.
Seçim Demirel: VAR’ın da böyle bir pozisyonu gördükten sonra hakemini çağırmaması imkansız. Mümkün değil. VAR, doğal olarak çağırdı hakemini. Hakem, pozisyonu gördükten sonra ‘hayır, ben bu karara uymuyorum’ da diyebilirdi. O zaman bir şey demezdim.
Deniz Çoban: O zaman bu kadar net bir karara neden ‘uymuyorum’ desin?
Seçim Demirel: ‘Bana göre kırmızı değil’ diyebilir. Çünkü avantaj oynattı normalde bu pozisyona. Çünkü şiddetini süzemedi. Şiddetini süzemediği için oynattı.
Deniz Çoban: Şimdi, şurada anlaşalım. Hakemin gelip kararını değiştirmiş olması VAR müdahalesinin doğru olduğu anlamına gelir mi?
Seçim Demirel: Hayır, ondan bahsetmiyorum.
Deniz Çoban: Ama söylediğiniz oraya geldi. ‘Hakem de vermeyebilirdi ama gelip verdiğine göre bu, bir kırmızı kart’ dediniz. Ben mi yanlış anladım?
Seçim Demirel: Yanlış bir karar vermiş derdim. Yine aynı şeyi söylerdim. Sonuçta hakem de izledi. Şiddetini gördü. Oyuncunun ayağını kaldırdığını, ileriye doğru devam ettirdiğini gördü ki kırmızı kartla değerlendirdi. Bence totalde doğru bir karar çıkmış oldu.
Bülent Yıldırım: Müsabakanın hakemi bu esnada avantaj işaretini yaptı. Ona göre bu, bir faul ve avantaj oynattı.
Bülent Yıldırım: Söyledikleriniz için teşekkür ederim. Çok güzel bir tartışma. Teoriden gideceğim. Daha basit gideceğim. Birincisi; ciddi faullü oyunda neye bakılıyor? Niyet, hız ve şiddet, yoğunluk, ayağın neresiyle neresine yaptı, bunların tamamı toplandığında oyuncu sağlığı için bir tehdit oluştu mu oluşmadı mı… Ciddi faullü oyunun tarifi bu. Bana sorarsanız şöyle; hakemlik içinde sübjektif unsurlar olan bir şey. Neden? Çünkü niyet konusunda sübjektif unsurlar söz konusu. Diğer unsurların tamamı var. Buradaki niyet konusu, Deniz Çoban’ın vurguladığı hakem kararı konusuna sadece şu noktada iştirak etmiyorum: Video Hakem tekniği açısında baktığınızda hakem, bunun basit bir faul olduğunu düşünüp avantaj uyguluyor. Büyük olasılıkla Video Hakem, bu gözden kaçmış bir ciddi faullü oyun kanısına varıyor. Missed incident olarak görüyor. Öyle olduğu için çağırmasının doğru olduğunu, verilen kırmızı kartın doğru olduğunu düşünüyorum.
Deniz Çoban: Missed incident diyorsunuz ya faulü görmüş hakem.
Bülent Yıldırım: Şiddetin yoğunluğu konusunda hiçbir fikri olmayabilir.
Deniz Çoban: Bütün ihlaller missed incident olur o zaman. Faulü görmüş. Gözden kaçan bir ihlalde hakemin hiçbir şey görmemiş olması lazım.
Bülent Yıldırım: Video Hakem, sormuştur. ‘Hocam darbenin şiddeti hakkında net bir görüşünüz var mı?’ diye. O da, ‘hayır’ dediyse… Soru işareti olan tek konu burada niyet. Kaydığı için kötü niyetli olmadığını varsayarız ama hareketin toplamına baktığınızda oyuncunun sağlığı tehlikeye giriyor mu? Evet. Ben o yüzden doğru olduğunu düşünüyorum.
Deniz Çoban: Oyuncunun ayağı, burada çime takılıyor. Bu ayağı buradan kurtulduğu zaman fiziksel olarak artık sakınmak çok mümkün gözükmüyor.
Bülent Yıldırım: O ayak, ya kalkacak ya diz bağları kopacak. Hemfikirim.
Deniz Çoban: O ayak, ya kalkacak ya diz bağları kopacak. O ayak oradan sekecek başka çaresi yok.
Deniz Çoban: Bakın burada bu ayak kalamaz. Geldi, dizden gerginliği azaltmak için çaba sarf ediyor ve temas anında da çekiyor. Burada, bunun yorumu hakemin olmalıydı.
Bülent Yıldırım: Sizin ayrıştığınız tek nokta Video Hakem müdahalesi anlamında… O müdahaleye katılmıyorsun. Bununla birlikte her iki görüşe de saygı duyup bunun ciddi faullü oyun olduğu konusunda hakemle hemfikiriz.
Deniz Çoban: Evet, benim sadece Video Yardımcı Hakem konusunda şerhim var.
48. dakikada Omar Colley’nin Ahmed Touba’ya müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?
Seçim Demirel: Burada bir penaltı beklentisi oluştu. Rakibin arkadan topuğuna… ‘Basma’ diyemiyorum ben açıkçası, çok etkili bir müdahale olduğunu düşünmüyorum. Çünkü defans oyuncusu hiçbir şekilde görmüyor, gözü topta.
Bülent Yıldırım: Colley’nin bütün algısı topa yetişmek üzere. Ayağı zemini ararken bu temas oluyor.
Seçim Demirel: Hiçbir şekilde görmüyor. Bilinçli bir basma yok. Rakibinin hareketlerini kısıtlama niyeti yok. O nedenle de bir penaltıdan söz edemeyiz. Sadece bu basmayı görüp, ‘Bu bir penaltı’ diyene de bir şey diyemem. Sonuçta yoruma açık. Benim şahsi fikrim burada bir penaltı olmadığı yönünde.
Deniz Çoban: Sürekli bu açıdan bunu gösterirse ben buna %100 penaltı derim. Yani açıların da önemini gösteriyor bu pozisyon bence. Başka açıdan baktığınız zaman burada görüldüğü gibi ayak, ayağın altında kalmıyor.
Deniz Çoban: Sadece bir temas var. Sıyırıyor. Çok net görüyor ki öyle bir basma değil. En fazla ayak ayağa sürtüyor. Devam kararı doğru. Burada bastığını düşünüp penaltı verse oyuncunun sarı kartı var. Penaltı artı sarı, oyuncunun sarısı var kırmızı var.
Bülent Yıldırım: Futbol içinde küçük bir temas. Kasıtlı ve gecikmiş bir basma söz konusu değil. Futbol içinde kötü niyetli olmayan ve adım geri atılırken olan küçük bir temas. Bence de devam kararı doğru.
70. dakikada Amir Hadziahmetovic’in Lucas Lima’ya faulünde sarı kart kararı doğru mu?
Seçim Demirel: Burada doğru bir sarı kart çıkıyor. Çünkü rakibini görüyor karşıdan kontrolsüz bir gelişi var. Çok net bir sarı kart, tartışmasız. Ayak ucuyla rakibinin ayağına da teması var. Her iki ayağıyla da… Her türlü sarı kart.
Deniz Çoban: Birinci hamlesi sarı kart için yeterli. İkinci hamlesiyle de sağlama almış. Net kontrolsüz bir hareket.
Bülent Yıldırım: Daha fazlası olmaz. Neden? Kontrolsüz süpüren ayakların ikisi de zeminde ve rakibin sağlığı için herhangi bir tehdit oluşturmuyor. Burada da kararın doğru olduğunu görmekteyiz.