Başakşehir bir transferi daha açıkladı

Ara transfer döneminde sırasıyla Çinli stoper Shaocong Wu, eski Trabzonsporlu stoper Edgar Ie ve sol bek Caner Erkin’i kadrosuna katan Başakşehir son olarak da ön libero Eden Karzev’i kadrosuna katt

Maccabi Netanya’dan transfer olan Karzev 11 Nisan 2000 İsrail doğumlu.

Ön libero oynamasının yanında merkez orta sahada da oynayabilen İsrailli oyuncu, bu sene 21 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

Sağ ayağını kullanan 1.86 boyundaki futbolcu kariyerine Maccabi Tel Aviv’de başladı. Sırasıyla kiralık olarak Beitar TA Ramla, Hapoel Hadera, Kiryat Shmona, Maccabi Netanya ve Dinamo Moskova formaları giydi.

Başakşehir’e 2.30 milyon Euro karşılığında transfer olan orta sahaya kariyerinde ilk kez bonservis bedeli ödendi.