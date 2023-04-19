Başakşehir-Fenerbahçe (CANLI)

Fenerbahçe, Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir deplasmanına çıktı. Evinde Beşiktaş’a 4-2 kaybetmesi sonrası geriye düşmesine rağmen Fatih Karagümrük ve Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında fire vermeyen Jorge Jesus yönetimindeki Sarı Lacivertliler, zorlu deplasmanda kazanarak 3’te 3 yapmayı amaçlıyor. Lider Galatasaray’ı takibini sürdüren Kanarya’nın puan kaybına tahammülü yok. Son 7 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen Emre Belözoğlu’nun ekibinin 45 puanı bulunuyor. Avrupa yarışında geride kalan Turuncu Lacivertliler, evinde güçlü rakibini devirip yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

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Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan ve saat 20.30’da başlayan Başakşehir-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanıyor. Suat Arslanboğa’nın yönettiği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde…

Başakşehir-Fenerbahçe ilk 11’ler:

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lucas Lima, Biglia, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Deniz, Szysz, Figueiredo

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, Crespo, Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda, Valencia

Başakşehir – Fenerbahçe maçının VAR’ı Mustafa İlker Coşkun

Başakşehir’in evindeki Fenerbahçe maçında Mustafa İlker Coşkun VAR hakemi olarak görev alıyor.

Medipol Başakşehir- Fenerbahçe maçında Suat Arslanboğa düdük çalıyor. Arslanboğa’nın yardımcılıklarını, Ali Saygın Ögel ve Kemal Yılmaz yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan. Zorlu müsabakada VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun otururken AVAR’da ise Burak Şeker ve Cevdet Kömürcüoğlu bulunuyor.

Fenerbahçe’de 5 eksik var

Fenerbahçe’de 5 eksik oyuncu bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde bel fıtığı ameliyatı olan kaptan Altay Bayındır, sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Joshua King ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Osayi-Samuel, Başakşehir maçında görev alamıyorlar.

Sarı kart alarmı!

Sarı Lacivertiler’de; Emre Mor, Serdar Aziz, Willian Arao, Gustavo Henrique ve Enner Valencia, Başakşehir maçında kart görmeleri durumunda ligin 31. haftasındaki İstanbulspor maçında görev alamayacaklar.

Süper Lig’de 30. randevu

Başakşehir ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 29 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 15 defa sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 11 kez kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 40 gol atarken, Başakşehir 32 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan mücadeleyi ev sahibi, Diego Rossi’nin attığı golle 1-0’lık skorla kazanmıştı.

Deplasman karnesi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon dış sahada 13 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 29 puan topladı. Rakip filelere 28 gol atan Kanarya, kalesinde 12 gol gördü. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 7 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmezken; 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Ligin en çok gol atan takımı

Fenerbahçe, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 27 karşılaşmada rakip filelere 67 gol sığdırdı. Sarı-Lacivertliler, bu alanda en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Kanarya’da 27 gollü Enner Valencia takımın gol yükünü çekerken, Michy Batshuayi 10 golle katkı sağladı.

Düdük Suat Arslanboğa’da

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa’nın yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Kemal Yılmaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.

Fenerbahçe yarıştan kopmak istemiyor

Ligde geride kalan haftalarda Fenerbahçe, 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 60 puanla 2. sırada bulunuyor. Başakşehir ise 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda aldığı 45 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligin 27. haftasında derbide Beşiktaş’a kaybeden daha sonra ligde oynadığı Fatih Karagümrük ve Ankaragücü karşılaşmalarını kazanarak iki maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, seriyi devam ettirip şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor.

Başakşehir’de hedef mutlak galibiyet

Turuncu Lacivertliler, sahasında Kanarya ile oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Emre Belözoğlu’nun ekibi, zorlu mücadeleyi kazanarak hem iç sahada rakibiyle galibiyet sayısını eşitlemek hem de kötü gidişatına ‘dur’ demek istiyor.

İç saha karnesi

Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun takımı, bu sezon evinde oynadığı 13 müsabakada 9 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 de beraberlik aldı. Topladığı 28 puanla bu alanda ligde 5. sırada bulunan Boz Baykuşlar, söz konusu karşılaşmalarda 20 gol atarken, kalesinde 13 gole engel olamadı.

Başakşehir’de 7 futbolcu kart sınırında

Başakşehir’de Stefano Okaka’nın sakatlığı bulunurken, durumu maç saatinde netlik kazanacak. İstanbul ekibinde Mahmut Tekdemir, Lucas Biglia, Caner Erkin, Serdar Gürler, Ömer Ali Sahiner, Leo Duarte ve Ahmed Touba ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular, Fenerbahçe karşısında sarı kart görmeleri durumunda 31. haftada deplasmanda Giresunspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

Her şey son 7 maçta değişti

İstanbul temsilcisi, ligin 21. haftasında 40 puanla Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ardından 3. sırada yer alıyordu. Ancak ilerleyen haftalarda işler adeta tersine döndü ve turuncu-lacivertli takım 5. basamağa kadar geriledi. Başakşehir, son 7 maçında Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş ve İstanbulspor’a mağlup olurken, Fatih Karagümrük ile Sivasspor’la da berabere kaldı. Başakşehir’in bu dönemdeki tek galibiyeti ise evinde 1-0 kazandığı Ankaragücü karşılaşması.