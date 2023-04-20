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19 Nisan 2023
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Başakşehir, Fenerbahçe karşısında ilki yaşadı

Alaturka Online
Alaturka Online

Başakşehir, kötü gidişata bir türlü dur diyemiyor. İstanbul ekibi, Fenerbahçe’den önce ligde oynadığı son 7 maçta 5 yenilgi alırken, 2 kez berabere kalmış ve sadece Ankaragücü’nü yenebilmişti. Emre Belözoğlu’nun cezası nedeniyle tribünde olduğu dünkü karşılaşmaya iyi başlayan Turuncu Lacivertliler, iyi oynayan taraftı. Aleksic’in 30. dakikadaki golüyle soyunma odasına da 1-0 önde gittiler. İkinci yarıda daha temkinli oynayan Başakşehir, Touba’nın 70’te atılmasıyla birlikte tamamen kendi ceza sahasına çekildi ve son dakikalarda yediği gollerle 2-1 kaybetti.

4 oyuncu cezalı

Başakşehir, dünkü maça kadar ligde 1-0’ı yakaladığı 14 mücadelenin 12’sini kazanmış ve 2 kez de sahadan beraberlikle ayrılmıştı. İstanbul temsilcisi, Fenerbahçe karşısında kötü bir ilki de yaşayarak 1-0’ı yakalamasına rağmen sahadan puansız ayrıldı. Hafta sonunda Giresun deplasmanına gidecek olan Başakşehir’de dün kırmızı kart gören Touba ve Ömer Ali ile sarı kart cezalısı Mahmut ve Biglia, takımlarını yalnız bırakacak.

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