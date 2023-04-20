Başakşehir – Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: Penaltı beklenen an, Ahmed Touba’nın kırmızı kartı…

Bülent Yıldırım: Hocam, yetkili ağızlar ikinci sarı kart konusunda ne söylemişlerdi? Hem her seminerde hem de televizyon kanallarında…

Deniz Çoban: Ben, onu çok kabul etmiyorum ama şöyle bir yorum yapıyor: “Uzaydan bile kırmızı kart olacak.”

Bülent Yıldırım: Ben de diyordum ki, “Bu kadar abartmaya gerek yok, sahada görülsün yeter, sahadakiler fark etsin yeter.”

Deniz Çoban: Sahada görülsün yeter. Orada abartılıyor. Öyle ikinci sarı kartlar çıkıyor ki bir de kabul görüyor. Merkez Hakem Kurulu tarafından ya da yetkililer tarafından…