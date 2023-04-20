Başakşehir – Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: Penaltı beklenen an, Ahmed Touba’nın kırmızı kartı…

Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’i son dakikalarda bulduğu gollerle geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Uzun süre sonra üç büyüklerin maçına atanan Suat Arslanboğa ve ekibinin bazı kararları, tartışma yarattı.
FENERBAHÇE KADROSUNDA 5 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelirken, kadroda bir önceki lig maçına göre 5 farklı oyuncu yer aldı. MKE Ankaragücü maçında 11’de başlayan ve Başakşehir karşısında sarı kart cezalısı olan Osayi-Samuel ile sakatlığı bulunan Miha Zajc kadroda yer almadı. MKE Ankaragücü maçında forma giyen Osayi- Samuel, Zajc, İsmail Yüksek, Alioski ve Serdar Dursun’un yerine Başakşehir karşısında Ferdi Kadıoğlu, Oosterwolde, Arao, İrfan Can Kahveci ve Crespo teknik direktör Jorge Jesus’un 11’deki tercihi oldu.
Fenerbahçe’nin Başakşehir karşısındaki 11’i şu şekildeydi:
İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Szalai, Oosterwolde, Arao, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Crespo, Rossi ve Valencia
BAŞAKŞEHİR’DE KADRODA 2 DEĞİŞİKLİK
Başakşehir’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda oynadığı İstanbulspor mücadelesinde tercih ettiği 11’e göre Fenerbahçe karşısında 2 değişikliğe gitti. Belözoğlu, Berkay Özcan ve Serdar Gürler’in yerine Mahmut Tekdemir ve Deniz Türüç’e görev verdi.
Turuncu-Lacivertliler, Fenerbahçe karşısına şu 11 ile çıktı:
Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leonardo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Daniel Aleksic, Patryk Szysz ve Joao Figueiredo
KULÜBEDE ERDİNÇ SÖZER YER ALDI
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray’a konuk olduğu mücadelede gördüğü kırmızı kart nedeniyle 4 maç ceza almıştı ki Fenerbahçe mücadelesinde takımın başında Yardımcı Antrenör Erdinç Sözer yer aldı.
YİNE GERİDEN GELEREK KAZANDI
Sarı-Lacivertliler, 30. dakikada 1-0 geriye düşerken maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Joao Pedro, takımına 3 puan kazandırdı. Fenerbahçe 88 ve 90+3. dakikada bulduğu gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı.
Kanarya, aldığı bu 3 puanla dış sahadaki yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti. Sarı-Lacivertliler, bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
Öte yandan Fenerbahçe, bu süreçte kalesini de gole kapatamadı.
7,5 AY SONRA GOLLE TANIŞTI
46. dakikada Arda Güler’in yerine oyuna dahil olan Joao Pedro, Fenerbahçe’nin gollerinde pay sahibi oldu.
31 yaşındaki forvet, ligin 5. haftasında Kayserispor ağlarını havalandırırken Spor Toto Süper Lig’de ilk golünü atmıştı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Pedro, 12 lig maçında golle tanışamazken Başakşehir karşısında suskunluğunu bozdu.
BAŞAKŞEHİR’DE 3 FUTBOLCU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir, Fenerbahçe’yi konuk ederken, 7 futbolcu bu müsabakada sarı kart sınırında bulunuyordu. Mahmut Tekdemir, Luvas Biglia, Caner Erkin, Serdar Gülrer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte ve Ahmed Touba sarı kart sınırında olan isimlerdi. Mücadelenin 50. dakikasında Lucas Biglia, 70. dakikasında orta sahadaki bir pozisyonda ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ahmed Touba ve 90+8. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Ömer Ali Şahiner cezalı duruma düştü. Bu futbolcular gelecek hafta deplasmanda oynanacak Giresunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
SELAHATTİN BAKİ’DEN PENALTI TEPKİSİ
Son haftalarda deplasmanlarda penaltıların verilmediğini ifade eden Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, “Galip gelirken de konuşulması gerekenler var. Bunları da atlamamamız gerekiyor. Fenerbahçe’nin bir kere daha bir penaltısı verilmedi. Hadi saha hakemi görmedi, VAR bu teknolojide nasıl atlıyor? İnanılır gibi değil. Burada bir yükselen trend var. Son haftalarda Fenerbahçe’nin penaltıları onore edilmeme trendi. Adana Demirspor deplasmanı, Alanyaspor deplasmanı, Karagümrük deplasmanı ve bugün Başakşehir deplasmanında Eğer takım bu maçların çoğunu döndüremeseydi, bugün belki de bambaşka senaryo konuşacaktık. Bu da lobicilerin ne kadar aktif olduğunu ve maalesef bu algılarının ne kadar işe yaradığını gösteriyor. Biz artık ligin boyunun kısaldığı bu dönemeçte daha cesur MHK yönetimini, daha cesur TFF yönetimini bekliyoruz. Camiamız da bunu bekliyor. Biz bu işi sonuna kadar kovalayacağız. İki kupayı da bırakmayacağız, kovalayacağız” şeklinde konuştu.
İŞTE KARŞILAŞMANIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, Başakşehir – Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın yorumlarıyla masaya yatırılan Başakşehir – Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları…
25. DAKİKADA LUCAS LIMA’NIN TOPA ELLE MÜDAHALESİ VAR MI, PENALTI GEREKİR Mİ?
Deniz Çoban: Şimdi kamuoyunda ‘kol açık – kol kapalı’ gibi bir algı var. Aslında elle oynamanın kriterlerinde ya da futbol oyun kurallarının literatüründe ‘kol açık – kol kapalı’ diye bir kriter yok. Buradaki asıl kriter, o pozisyona özgü kolun pozisyonu doğal mı?
Deniz Çoban: Şimdi burada oyuncunun sağ kolu, vücudunun postürünün dışında kalmış. Fakat bu, bilinçli yapılmış bir hamle mi? Top geçmesin diye topun önüne bariyer oluşturmak için… Yoksa vücudunun şu anki pozisyonuna uygun bir hareket mi?
Deniz Çoban: Bence vücudunun pozisyonuna uygun bir hareket. Bizi izleyenler de evde deneyebilirler ki bu şekilde sağ ayağını öne uzattığı zaman sağ kolu mutlaka geride kalacaktır. Mesafe de kısa. Bu hamleyi yaptıktan sonra o eli, oradan kaçırma şansı da olmayacaktır. Farklı fikirde olanlara bir şey diyemem ama bence burada hakemin devam kararı son derece doğru. Çünkü oyuncunun kolları doğal konumda.
Bülent Yıldırım: 12. kuralda ifade edildiği gibi bu pozisyon özelinde oyuncunun kolları, bence de doğal. Kolu kaçırma şansı yok. Bedenine son derece yakın. Genişletmiyor, açmıyor, topu bloklamıyor. Arkasına atılan beklenmedik top, o kasıntı halde bedene yakın tutup açmadığı koluna çarpıyor. Bence devam kararı doğru.
Seçim Demirel: Bence de burada dikkat edeceğimiz nokta, kolun doğal olup olmadığı yönünde… Sağ ayak öne gittiği için kol doğal olarak geriye geldi. Kol, doğal pozisyonda. Topu bloklama niyeti yok. Bence de devam kararı doğruydu.
43. DAKİKADA JAYDEN OOSTERWOLDE’NİN DENİZ TÜRÜÇ’E MÜDAHALESİNDE DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Deniz, topla oynadıktan sonra Oosterwolde, ne yapıyor? Tabanı getiriyor, gecikmiş bir şekilde, topla oynama şansı yokken rakibinin ayağına basıyor. Bu; gecikmiş, kontrolsüz bir fauldür. Ayak tabanıyla krampon üzerine basmadır. Net bir kontrolsüz faul, net bir sarı kart olması gerektiğini düşünüyorum. Hem hakem hem de bayrağını yakında gördüğümüz yardımcı hakem, bunu hissedememişler. Net bir sarı kart kaçmış gibi gözüküyor.
Bülent Yıldırım: Bu sahnede bir kere gördüğünüz gibi arada son derece fazla sayıda, yani olayı engelleyecek kadar oyuncu var.
Bülent Yıldırım: Ayrıca açı olarak yan gözle bakıyorsunuz. Buradaki basmayı görme şansınız yok. Hakemin bir şekilde olaya yaklaşıp doğru yer alması gerekirdi. Beklenmedik bir anda Oosterwolde, basmış ve kaçmış.
Deniz Çoban: Şüpheye yer olmayacak kadar açık bir sarı kart.
Seçim Demirel: Ben de aynı fikirdeyim. Zaten normal bir ayağa basma ve sarı kart olması gerekirken hakem kaçırmış.
45. DAKİKADA JAYDEN OOSTERWOLDE’NİN ÖMER ALİ ŞAHİNER’E MÜDAHALESİNDE DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Bugün hakem açısından şöyle bir şanssızlık vardı bence bu maçta. Sürekli kritik kararlar vermek zorunda kaldı ve verdiği kritik kararların tamamı da arada kararlardı. Kamuoyunu ikiye bölebilecek, tartışılacak kararlardı. Bu da onlardan bir tanesiydi.
Deniz Çoban: Oyuncunun ayağının yönü, bastığı yer itibariyle… Şu görüntüde durup nereyle bastığına, nereye bastığına baktığınız zaman ‘kırmızı kart’ dersiniz. Şu fotoğrafa baktığınız zaman da kırmızı kart gibi duruyor.
Deniz Çoban: Ama pozisyonu normal akışında oynattığınızda oyuncu, “Eyvah” deyip ayağını yanlış yere bastığını fark ettiğinde dizden ayağını bükerek o yoğunluğu azaltıyor, güç transferini azaltıyor ve bir art niyet, süreklilik arz eden bir basma yok. En fazla limitte diyeceğimiz bir pozisyon. Sarı kartla cezalandırılması gerekir diye düşünüyorum. Fazlası olmaz fikrindeyim.
Deniz Çoban: Evet, bastığı yer ve bastığı şekil itibariyle öyle gösterse de…
Deniz Çoban: Vücudunun ağırlığını hemen oradan alıp o yoğunluğu ortada bırakmıyor ve geriye doğru düşüyor. Yanılmıyorsam hakem, sarı kartını göstermiyor bu pozisyonda. Faul de mi çalmadı?
Bülent Yıldırım: Hayır.
Seçim Demirel: Bunu da görmedi.
Seçim Demirel: Zaten ayağa tam oturduğu anı fotoğraf olarak alsanız, “Kırmızı” dersiniz ve herkes de, “Kırmızı” der.
Bülent Yıldırım: Şimdi bu, ilkinden farklı. Normal şartlarda şuradan baktığımızda arada hiç kimse yok.
Bülent Yıldırım: Top da oradan ayrılmış. Yani yapışık değil. Bunu normalde hakemin görmesi lazım. Görmesi beklenir. Görmüyor.
Bülent Yıldırım: Deniz de güzel yorumlar yaptı. Ona ilaveten söyleyeceğim şey şu; şimdi burada eğer şu fotoğraf karesini alsak sadece buna tartışmasız, “Kırmızı” diyeceğiz. Niye? Ayağın neresiyle? Tabanıyla. Nereye? Kaval kemiği bölgesine. Hız, şiddet, yoğunluk fotoğrafa göre olabilir. Diz kırık değil. O zaman bu, “Kırmızı” diyeceksiniz.
Bülent Yıldırım: Ancak oyuncu; yaptığı zamanlama hatasının farkına varıp, nereye bastığını fark ettiği anda şiddeti azaltmak için ayağını geri çekiyor. Vücudunu yere doğru yatırıyor. Bu, sınırda bir pozisyondur. Ancak mutlaka ve mutlaka minimum sarı kartı gerektirecek bir pozisyondur. Hakem adına büyük bir şanssızlık olmuş. Çünkü üst üste oyunun imajını bozdu, belki bu kararlar silsilesi oyunun gidişatını etkileyebilirdi. Bari bir tanesinde sarı kart çıkmış olsa bir tanesini kaçırdığını ifade edebilirdik. Mesela birincisinde görmediğini ben biliyorum. Sahadan gelen birisi olarak asla görmediğine eminim. Ancak bunu süzmesi bekleniyor. Burada faul verip sarı kart göstermeliydi.
Seçim Demirel: Burada güç transferi gerçekleşmiş olsa, gerçekten ayağını basıp öne doğru bir hareket olsa, geriye doğru kaçırmıyor olsa kendini kesinlikle bir kırmızı kart derdik ama bu görüntüye göre en az mutlaka sarı kart olması gerekiyordu.
47. DAKİKADA FENERBAHÇE’NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Fenerbahçeli oyuncu, topa vururken Başakşehirli oyuncu kayarak geliyor ama dünkü Galatasaray maçındaki pozisyonla hiçbir ilgisi yok. Pedro’nun savurduğu ayak, uzanan ayağa çarpıyor. Oyuncu, olabildiğince dikkatli geliyor bana göre. Oyuncunun hiçbir şekilde engellenmediğini görüyoruz. Şutunu atıyor. Bu, futbol içerisinde olan doğal bir temas. Devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Sadece bu açı, akla daha fazla bir şey olabilir mi diye getiriyor. Touba, Joao Pedro’ya mı yoksa topa mı dokunmaya çalışmış diğer açılardan bakalım.
Bülent Yıldırım: Bu kayma, eğer rakibe doğrudan olsaydı dünkü gibi gecikmiş bir dikkatsiz faulden bahsedebilirdik. Boey’nin Alanya’da yaptığı penaltı gibi…
Bülent Yıldırım: Ancak burada ayakların yönü, Touba’nın tamamen rakipten alakasız topu kesmek üzerine. Dolayısıyla Joao Pedro’nun vuruş kalitesini de bozmuyor, etkilemiyor.
Bülent Yıldırım: Şurada da kontrollü bir şekilde yere uzanıyor. Devam kararı, doğru. Ben bunun penaltı olmadığı fikrindeyim. Hatta tartışılacak bir tarafının da olmadığını düşünüyorum.
Seçim Demirel: Bence burada en çok dikkat edilmesi gereken şey, Fenerbahçeli oyuncunun rahat bir şekilde topla oynamış olması… Ayığını savurup topa vuruş anında hiçbir problem yok. Hareketlerini kısıtlayan herhangi bir müdahale yok. Başakşehirli oyuncunun müdahalesi, o topla oynadıktan sonra geliyor. Onun niyeti de topla oynamak. O yüzden bir penaltıdan bahsedemeyiz. Devam kararı doğru. Sonrasındaki temas, tamamen bir çarpışma diyebiliriz. Bu da futbolun içerisinde zaten var. Burada penaltı beklemek çok da doğru olmaz.
67. DAKİKADA AHMED TOUBA’YA GÖSTERİLEN İLK SARI KART DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Her şeyi söyleyebilirsiniz bu pozisyona. Kontrolsüz dersiniz, futbol böyle oynanmaz dersiniz, oyunun imajını bozuyor dersiniz, her şeyi söylersiniz. Çok açık, net, tartışmasız bir sarı kart. Burada sorgulanacak şey; bir oyuncu, bu hareketi oyun alanının bu bölgesinde niye yapar?
Bülent Yıldırım: Bir de topu gösteriyor. Niye gösterir?
Seçim Demirel: Evet, o da ilginç.
Deniz Çoban: Yani oyunda bir gerginlik de yok. Oyuncular; maç boyu iyi niyetliydiler, hakeme ve birbirlerine karşı saygılıydılar, futbol oynamaya düşünüyorlardı. Böyle bir maçta böyle bir hareket niye oldu diye de birbirimize sorduk, niye yaptı bu hamleyi bu oyuncu diye.
Seçim Demirel: İyi niyetli değil aslında. Top gitmiş, diğer sağ ayak neden arkadan devam ediyor?
Bülent Yıldırım: Burada hiç top yok. Hem ayakla kıstırıyorsunuz, makas alıyorsunuz… Bu, kontrolsüz bir faul. Rakip için belli bir ölçüde sağlık problemi… Bir de ikinci ayağa sallıyorsunuz. Net, tartışmasız, doğru bir sarı kart. Hakem de doğru değerlendirmiş.
Seçim Demirel: Zaten görüyoruz arkadan topla oynama niyeti olmadan, kontrolsüz bir müdahalesi var. Bunun için, “Sarı kart değil” demek zaten doğru olmaz. Çok net bir sarı kart.
70. DAKİKADA AHMED TOUBA’YA GÖSTERİLEN İKİNCİ SARIDAN KIRMIIZ KART DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Top sekti, havada.
Bülent Yıldırım: İki oyuncu, yakın temaslı paylaşım mücadelesine girdi.
Bülent Yıldırım: İrfan Can, daha avantajlı.
Bülent Yıldırım: Touba da bunu fark ettiği için rakibini bozdu.
Bülent Yıldırım: Bu ihlal nerede oldu? Orta alanı çizgisi civarında.
Bülent Yıldırım: Peki, bu ihlal olmasaydı top, İrfan Can’ın kontrolünde miydi? İrfan Can, buradan alıp umut vadeden bir atak yapabilecek miydi? Yani umut vadeden bir atak var mı? Yok. Bunu ifade edelim. Çünkü top, hala paylaşım kavgasında bir top. Ortada bir top. Fiziki bir mücadele var.
Bülent Yıldırım: İrfan ne yapıyor? Bedenini koyup futboldaki avantajı elde etmeye çalışıyor. Geliyor, bedenini çıkartıyor.
Bülent Yıldırım: Onun zamanlaması bozuluyor.
Bülent Yıldırım: O da rakip topa rahat rahat hakim olmasın diye bir ikili mücadelede faul yapıyor.
Bülent Yıldırım: Umut vadeden atak var mı? Yok. Kontrolsüz bir faul mü bu? Hayır. Rakibe saygısız, abartılı bir faul veya arkadan çekme söz konusu mu? Hayır.
Bülent Yıldırım: Bir kere top, İrfan Can’ın kontrolünde değil. Her iki oyuncu da fiziksel olarak birbiriyle şarjlı bir münasebet halinde, orta sahada mücadele halinde. Buradan faul çıkar. Buradan başka bir şey çıkmaz. İkinci sarı kartı hakemlik tekniği açısından ve oyun kuralları mantığı açısından benim kabul etmem mümkün değil.
Deniz Çoban: Burada ben, yapay zekayı eleştirirken bir tweet okumuştum. Futbol Federasyonu’nun, Merkez Hakem Kurulu’nun yaptığı açıklamalara göre bu atamaları, yapay zeka yapıyor. Manuel yaptıkları zaman da açıklıyorlar. Okuduğum tweet, “Annemin yemeklerini eşimin yanında övmeyim hassasiyetini, eşim kırılır hassasiyetini yapay zeka gösteremez” diyordu. Şimdi Suat Arslanboğa, bu ligin en tecrübeli isimlerinden bir tanesi. İki buçuk yıldır üç büyüklerin maçlarına atanmamış. Suat Arslanboğa’nın hakkı yok mudur üç büyüklerin maçlarını yönetmeye? Elbette vardır. Sezonun başından beri zorlu maçlarda görevlendirmeyip ligin en sıkıştığı anda görev vermeyi hassasiyetten uzak bir atama olarak görüyorum. Hakemi de çok zora sokar. Kamuoyu da, “İki buçuk yıl sonra nereden çıktı?” diyor. Aslında bu ligin hakemi, bu ligin çok tecrübeli hakemi, çok maç yönetti. İyi maçı da vardır, kötü maçı da vardır. Ayrı bir şey… Ama durdurup durdurup 8 hafta kala vermek hakemi de gerdi, gören insanları da şaşırttı.
Deniz Çoban: Başakşehirli oyuncunun çok iyi niyetli mücadele etmediğini söyleyebilirim. Elini kullanıyor, kolunu kullanıyor, vücudunu kullanıyor.
Deniz Çoban: Devamında da İrfan Can, o temasları kullanıp çok kolay yere bırakıyor kendini.
Deniz Çoban: Faul mü? Evet. Birisi çıkıp, “Başakşehirli oyuncu sportmence davranmıyor, futbol ayakla oynanıyor, mücadele elle kolla yapılmaz” derse, “Hayır” diyebilir miyim? Diyemem. İrfan Can’ın top tamamen kontrolünde olsaydı, top kontrolü ihtimalini düşünmüyor olsaydık, önünde olsaydı ikinci sarı kartı çok daha güçlü destekleyebilirdim.
Bülent Yıldırım: Hocam, yetkili ağızlar ikinci sarı kart konusunda ne söylemişlerdi? Hem her seminerde hem de televizyon kanallarında…
Deniz Çoban: Ben, onu çok kabul etmiyorum ama şöyle bir yorum yapıyor: “Uzaydan bile kırmızı kart olacak.”
Bülent Yıldırım: Ben de diyordum ki, “Bu kadar abartmaya gerek yok, sahada görülsün yeter, sahadakiler fark etsin yeter.”
Deniz Çoban: Sahada görülsün yeter. Orada abartılıyor. Öyle ikinci sarı kartlar çıkıyor ki bir de kabul görüyor. Merkez Hakem Kurulu tarafından ya da yetkililer tarafından…
Deniz Çoban: Ben, şuna sahada baktığım zaman ikinci sarı kart gösterilmemesini tercih ederim. İkinci sarı kart, bu kadar kolay çıkmamalı diyorum.
Seçim Demirel: Ben, burada sizinle aynı fikirde değilim. Üzülerek belirtmek istiyorum. Burada İrfan Can; topla oynamak istiyor, topa doğru gitmek istiyor. Rakibi de arkadan önce bir eliyle boynundan tutuyor.
Seçim Demirel: Olmuyor, diğer eliyle omzundan çekiyor. Yani rakibinin topa gitmesini engelliyor. Arkadan hareketlerini kısıtlıyor. Bence bu, sportmenlik dışı bir müdahale. Elleriyle ve kollarıyla yaptığı için… Eğer kendisinin de topla oynama niyeti olsaydı ve ayakla yapsaydı bu müdahaleyi, belki sizinle aynı fikirde olabilirdim ama hiçbir şekilde topla oynama niyeti yok oyuncunun. Tek niyeti var; rakibini oynatmamak… O yüzden de ben, ikinci sarı kartla ihraç kararının doğru olduğunu düşünüyorum.
79. DAKİKADA FENERBAHÇE’NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Hava topu mücadelesi… İkisi fiziksel olarak yine mücadele halinde. Rakibinin de kendisinin de topla oynama şansı var. Bu, fiziksel bir ikili mücadele. Hakemin yorumu doğru.
Bülent Yıldırım: Penaltıyı gerektirecek nitelikte bir açık tutma, itme, vurma görmüyorum. Hava topu mücadelesi olduğu için Valencia, kendini elbette ki arkadaki şarjdan dolayı bırakıyor. Devam kararının doğru olduğu fikrindeyim.
Deniz Çoban: Ben de aynı düşünüyorum. Burada ne bir elle oynamadan söz edilebilir ne de bir faulden söz edilebilir. Burada futbolun içinde olan bir ikili mücadele var. Devam kararı son derece doğru.
Seçim Demirel: İkili bir mücadele… İkisi de topla oynama niyetinde. İkisi de topa doğru yükseliyor ve yükselirken de defans oyuncusunun hiçbir şekilde rakibini engelleyecek, kısıtlayacak bir müdahalesi yok. Bu nedenle devam kararı doğru.
90+7. DAKİKADA ÖMER ALİ ŞAHİNER’E GÖSTERİLEN İKİNCİ SARIDAN KIRMIZI KART DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Öncesinde iki tane ofsayt şüphesi var. Durdurup baktığımız zaman görüyoruz ki ofsayt yok. En azından gözle bunun böyle olduğunu… Uzaktaki oyuncunun bozduğu fikrindeyim.
Deniz Çoban: Sonrasında da Ömer Ali’nin yaptığı hareket, bir dikkatsiz hareket ama yaptığı hamleyle umut vadeden bir atağı önlüyor. İkinci sarı karttan kırmızı kart görüyor. Burada direkt bir kırmızı kart çıksaydı, penaltı olsaydı, gol olsaydı, bariz gol şansı olsaydı öncesinde ofsayt olup olmadığı konusunda o iki pozisyon için de çizgi çekilip ofsayt var mıydı yok muydu öğrenecektik. Sarı olduğu için bu, VAR’ın konusu değil. O nedenle ofsayt çizgilerinin çizilmemesi çok doğru.
Deniz Çoban: Dikkatsiz de olsa umut vadeden atağı önleyen bir faul var. İkinci sarı karttan ihracına bir şey diyemeyiz.
Bülent Yıldırım: Ömer Ali, Valencia’ya o topu kurtardıktan sonra bu faulü yaptı ve bunun kontrolsüz nitelikte olmadığını, sert bir darbe olmadığını, ayağını basma olmadığını, sadece dikkatsiz bir faul olduğunu gördük.
Bülent Yıldırım: Burada soru işareti olacak tek şey; bu, bir bariz gol şansı olur mu, olmaz mı?
Bülent Yıldırım: Bu topun yönü neresi, rakip oyuncuların konumu nedir gibi sorular olur.
Bülent Yıldırım: Orada açı ve yön olarak, rakip oyuncuların konumu anlamında da soru işareti olan gri alanlar var. Dolayısıyla Video Hakem’in müdahil olmaması da normaldir. Bu, net bir umut vadeden atağın engellenmesidir. Dikkatsiz bir faulle… İkinci sarı kart, tartışmasız doğrudur.
Seçim Demirel: Ben de aynı şekilde kartın doğru olduğunu düşünüyorum. Umut vadeden bir atak var burada. Zaten Başakşehirli oyuncu, rakibinin önüne gelerek onu bloklamış dikkatsiz bir hareketle.