Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yollarında çalışmalar aralıksız sürüyor

İSTANBUL (AA) – Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin tartışmalara konu olan ve yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devam edilen yolun yapım çalışmaları hız kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yol ağında bulunan ve yapımı tamamlanamadığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumluluk alanına dahil edilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunda geçen hafta başlayan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın en gelişmiş teknolojilerine sahip 2 bin 682 yataklı hastanenin ilk etabının 20 Nisan'da hizmete açılacağını duyurmasının ardından çalışmalar sürat kazandı.

20 Mayıs'ta tam kapasite hizmet vermesi planlanan hastanenin yollarını açılış gününe yetiştirmek için yoğun emek harcayan Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

Hastanenin karayolu ulaşım güzergahında oluşturulan inşaat sahasında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile hummalı çalışma yürütüldüğü görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da önceki gün çalışmaları yerinde incelemiş, 20 Mayıs'a kadar hastanenin bütün yollarının ulaşıma açılacağını belirtmişti.

Karaismailoğlu, "hastaneye metro ulaşımı" konusunda bir soruya, "Metronun sorumluluğunun kimde olduğu ortada. İBB tarafından inşaatı başlamış bir metro. Yüzde 10'luk kesimine kadar imalat tamamlanmış durumda. Zaten şantiyeler de açık durumda. Sorumlu olan kişilerin sorumluluğunu yerine getirmeleri gerekiyor. Maalesef böylesi büyük bir komplekste günlük 100 bin insan hareketliliğinin olması bekleniyor. Metrosuyla beraber keşke açılsaydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor. Onların görevlerini yapmalarını bekliyoruz." yanıtını vermişti.