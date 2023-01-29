Başakşehir-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Kasımpaşa’yı deplasmanda 3-1 mağlup eden ve moral depolayan Başakşehir, Süper Lig’in 21. haftasında Konyaspor’u konuk edecek. 37 puanı bulunan ve zirve iddiasını sürdüren Emre Belözoğlu’lu Turuncu Lacivertliler, evinde kazanıp seri yakalamak istiyor. 5 maçtır kazanamayan 27 puanlı Yeşil Beyazlılar ise Aleksandar Stanojevic yönetimindeki ilk galibiyeti zorlu deplasmanda almaya ve kötü gidişata son vermeye çalışacak.
Başakşehir-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bu akşam Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak Başakşehir-Konyaspor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Suat Arslanboğa’nın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Başakşehir-Konyaspor muhtemel 11’ler:
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka
Konyaspor: Sehic, Cebrail, Calvo, Adil, Guilherme, Soner, Paz, Çekici, Michalak, Bytyqi, Diouf