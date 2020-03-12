Başakşehir Kopenhag maç özeti izle! Visca’dan avantajı getiren gol!

UEFA Avrupa Ligi’ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir bu akşam sahasında konuk ettiği Alman ekibi Kopenhag’ı Edin Visca’nın 88. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 yenmeyi başardı. Başakşehir bu sonuç ile deplasman maçına avantajlı çıkacak taraf oldu. Başakşehir Kopenhag maçının özetini ve karşılaşmadan önemli anları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR KOPENHAG ÖZET

BAŞAKŞEHİR KOPENHAG MAÇINDA CORONA VİRÜS ÖNLEMİ

Medipol Başakşehir-Kopenhag maçında her iki takım futbolcuları korona virüsü önlemleri kapsamında seremoni sırasında tokalaşmadı. Ayrıca bazı taraftarların da tribünlerde maske taktığı görüldü.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir, sahasında Kopenhag ile karşılaşıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatın birçok alanını olduğu gibi spor organizasyonlarını da etkileyen korona virüsü nedeniyle Fatih Terim Stadı’nda da bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda her iki takım futbolcular, seremoni esnasında birbirleriyle tokalaşmadı. Ayrıca bazı taraftarların maske takarak tribünlerdeki yerlerini aldığı gözlemlendi. (İHA)