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19 Nisan 2023
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Başakşehir maçı öncesi Jorge Jesus: Kazanabilmemiz için yüksek seviyede bir oyun gerekiyor

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 30. haftasında zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jorge Jesus, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ortada geçmesini beklediği maçı kazanmak adına yüksek seviye bir oyuna ihtiyaç duyduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, “İyi bir takıma karşı, güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Başakşehir, bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Bireysel anlamda çok iyi oyuncuları var. Bugün, dengeli bir maç bekliyorum. Maçın ortada geçmesini bekliyorum. Fenerbahçe’nin kazanabilmesi için yüksek seviyede bir oyun sergilemesi gerekiyor ama biz; kendimizden eminiz, özgüvenliyiz. Bakalım maç nasıl geçecek” dedi.

Yaşanan sakatlık sorunlarına ilişkin soruyu da cevaplandıran Jorge Jesus, “Tabii ki seçimlerimizi, işimizi zorlaştırıyor yaşanan sakatlıklar ama sezon içerisinde bu tarz sakatlıklar olur. Biz, bu sakatlıklara takılmak yerine elimizdeki uygun oyuncular içerisinden en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz her zaman. Sezon boyunca ağır sakatlık yaşayan pek çok oyuncumuz oldu ama biz, takımımızdaki herkese güveniyoruz. Önemli olan da takımdaki herkese güvenmemiz ve bunu oyunculara hissettirmemiz” ifadelerini kullandı.

 

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