Başakşehir maçı öncesi Okan Buruk: Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir’i ağırlıyor. Sarı-Kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Hafta arası taraftara açık antrenmanın etkilerine ilişkin soruya ve şampiyonluk yarışına ilişkin düşüncelerini paylaşan başarılı çalıştırıcı, “Biz bu resmi aslında sezon başından beri veriyoruz. Bu haftaya özel bir şey değil. Maç kaybettiğimizde olan bir şey değil. Maç kazandığımızda da burada beraber kutluyoruz. Üzüldüğümüzde beraber üzülüyoruz. Galatasaray’ın şu anda lider bulunması, yakaladığı 14 maçlık seri, bu hafta puan farkıyla önde girmesinin ana nedenlerinden biri de bu aile tablosu, birbirimizi desteklememiz. Bizim için sevindirici oldu. Antrenmanımızı taraftarlarımıza açtık. Stadyumda zaten bildiğiniz gibi. Bize inanılmaz bir destek veriyorlar. Ligin son 5 haftası ve burada 2 puan önde giriyoruz. Rakiplerimize karşı üstünlüğümüzü arttırmak için bugün kazanmak zorundayız. Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Rakibimize de baktığımızda kısa süre önce oynadığımız kupa maçına benzer bir kadro. Ona benzer bir futbol bekliyoruz. Sezon başına göre daha değişen bir Başakşehir takımı var oyun olarak. Bugün bu oyunu bekliyoruz rakibimizden. Biz de kendi en iyi kadromuzla sahadayız. Yedekten gelecek çok iyi oyuncularımız var. Bugün sadece Berkan’ın sakatlığı var, o yüzden kadroda yok. Onun dışında bütün oyuncularımız burada. Onlarla birlikte de buraya kadar getirdiğimiz yolda devamını da getirmek istiyoruz. Hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Şampiyonluk yolunda da bugün çok önemli, kritik bir karşılaşma. Sakin olmamız gerekiyor, futbola odaklanmamız gerekiyor. Gerisinin de iyi oyunla geleceğini düşünüyorum” dedi.

Başakşehir’in farklı tip oyun anlayışlarını başarıyla uygulayabildiğine değinen Okan Buruk, “Ligin geneline baktığımızda Başakşehir, topa çok sahip olan ve topla oynama yüzdesi en yüksek takımlardan biriydi ama özellikle baskı yapan takımlara karşı da direkt oyunu kullanan bir takım. İkisini de iyi oynayan bir takım. Rakimizi biliyoruz, onlar bizi biliyor. İki takım da en iyisini çıkartmaya çalışacak. Bizim için çok kritik bir karşılaşma. Bu maçla birlikte kalan 5 maçı kazanmak istiyoruz. Oyuncularımız bunun bilincinde. Puan durumunu, durumumuzu, kendi durumlarını biliyorlar. Taraftarımızla birlikte etkili bir oyun ortaya koymak istiyoruz. İnşallah sonunda kazanan taraf biz oluruz” ifadelerini kullandı.