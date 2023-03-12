Başakşehir maçı öncesi Şenol Güneş’ten Ghezzal açıklaması

Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Siyah-Beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

İki takımın futbol anlayışları doğrultusunda güzel bir maç beklediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Emre Hoca’yı tebrik ediyorum. Gayet başarılı işler yapıyor. Son Avrupa kupası maçına baktığımızda avantajlı bir skorla döndüler. Burada da oynayacakları maçta başarılar diliyorum. Umarım ki kazanırlar. Sahanın zemini çok güzel. Küçük görünen bir sahada, hava da soğuk olsa sıcak bir ambiyans olacağını düşünüyorum. İki takım da pozitif futbol oynamak istiyor. Güzel futbol oynanmasını bekliyorum. Emre Hoca, birkaç değişiklik yaptı 3 günde 1 maç yaptığı için. Biz de geçen haftaki kadroyu bozmadık. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Umarım yükselen bir değer olarak devam ederiz. Keyifli maç olur. 3 puanı almak istiyoruz” dedi.

Geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine karşılaşma öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan Ghezzal’ın durumuna ilişkin de konuşan Şenol Güneş, “Rachid Ghezzal, geçen hafta iyiydi. Hatta antrenmanda da iyiydi. Bu maçta da başlayabilirdik hatta bir kararsızlığım vardı kadroyu bozmayalım diye. Kendisine de söyledim ilk defa ama ısınmadan sonra 5’e 2’den sonra hafif bir ağrı hissetti. Ne kadar ciddiyeti var MRI aldığımızda risk olmasın diye… Çünkü bir daha gittiğinde dönüşü olmaz. İki maçtır aynı şeyi yaşıyor. Geçen maçta da sahada oldu. Çok ciddi görünmese bile riskli olabileceği için kadroya almadık. Oynarsa sonradan aldığımızda yeniden bir risk başımıza gelebilir. O risk de onu geriye itebilir. O yüzden kadroda olmaması daha iyi. Çok oynamak istiyor. Hatta o ağrıyla deneyim, çıkayım diye söyledi ama doktorla da konuştum şu anda başlamamak daha iyi. En azından 1-2 gün içerisinde tamamen toparlar. Hafta sonu İstanbulspor maçına daha hazır gelir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.