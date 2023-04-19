Başakşehir maçı sonrası Jorge Jesus: Son dakikaya kadar savaşmak, şampiyon takım mantalitesi

Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’i son dakikalarda bulduğu gollerle geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, açıklamalarda bulundu.

Daha önce de belirttiği gibi bazı anlarda bu ligin sportif gerçekliği olduğunu düşünmese de son ana kadar savaşacaklarını belirten Jorge Jesus, “Bugünkü hedefimiz 3 puanı almaktı. Maçtan önce de belirttiğim gibi zor bir maç oldu. İyi bir takıma, iyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynadık. İlk yarıdaki performansımız, bizim gerçek değerimizi göstermiyordu. Devre arasına 1-0 geride girdik. Soyunma odasında oyuncularla konuştuk, belli değişiklikler yaptık ve ikinci yarıda daha iyi olmaya başladık. Maçı da kazanmayı bildik. Maçı kalitemizle, fizik kondisyonumuzla ve özellikle son haftalarda göstermiş olduğumuz duygusal kapasitemiz ile kazandık. Kolay değil tabii ki ama son saniyeye kadar savaşıyor takımımız ve bu ligde de sonuna kadar savaşacağız. Daha önce de birçok kez dile getirmiştim ki bazı anlarda bu ligin sportif gerçekliği olduğunu düşünmüyordum ama biz, her zaman elimizden gelenin en iyisini yapıp sonuna kadar savaşacağız” dedi.

Oyun içinde yapılan hatayı son ana kadar savaşarak telafi ettiklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Aslında saha içerisindeki oyuncular bunu en iyi bilen kişiler. Saha içerisinde bir hata oldu ama takım, bunu telafi etmesini bildi. Sonuna kadar inanarak, savaşarak bu hatayı telafi ettik. Aslında son dakikaya kadar savaşma mantalitesi, şampiyon takım mantalitesidir. Bu hoşuma gitti. Takımın bir ruh ortaya koyması, inançlı olması, oyun kalitesi hoşuma gitti. Özellikle son yarım saatte göstermiş olduğumuz performans… Son yarım saatte rakibi kendi ceza sahası içerisine gömdük. Girdiğimiz pozisyonlardan bugün iki tanesini değerlendirdik. Attığı iki gol, Joao Pedro için de iyi oldu. Şanslı bir sezon geçirmedi. Maç maç normal performansına kavuşacaktır. Ben, sezonun son döneminde iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Onun için de güzel oldu” ifadelerini kullandı.