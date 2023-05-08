Başakşehir maçı sonrası Mauro Icardi: Kesinlikle rahatlamak yok

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Sarı-Kırmızılıları galibiyete taşıyan golü atan Mauro Icardi, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Penaltı vuruşunda üstüne düşeni yaptığını belirten Arjantinli golcü, “Önemli bir maçtı. Kazanmak zorundaydık. Onu kafamızda koymuştuk. Maça istekli bir şekilde başladık, iyi bir oyun çıkardı. Penaltı kazandığımız zaman da onu gole çevirmek gerekiyordu. Üstüme düşeni yaptım” dedi.

Şampiyonluk yarışına ilişkin görüşleri de sorulan Mauro Icardi, “Daha çok var. Kesinlikle rahatlamak yok. Ritmimizi devam ettirmemiz gerekiyor, kazanmaya devam etmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar ne yaptıysak iyi çalışarak, kendimizi odaklayarak kazanmaya devam etmemiz gerekecek” ifadelerini kullandı.