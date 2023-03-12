Başakşehir maçı sonrası Şenol Güneş, o noktaya değindi: En büyük hatamız…

Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Siyah-Beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren ve 3 puana rağmen eksik gördüğü noktayı değerlendiren Güneş, “Eksik de var artı da var. Eksiden bakarsanız eksiyi görürsünüz, artıdan bakarsanız artıyı görürsünüz. Nereden baktığınıza bağlı. Öncelikle Başakşehir, Avrupa kupalarında avantajlı bir skor aldı inşallah önümüzdeki maçta iyi bir skor alır ve çeyrek finale kalırlar. Tabii bu maçta yoruldular. Lige baktığınızda topa sahip olma oranı %58’de bir takım, koşu mesafesi olarak da en üst seviyede olan takımlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu anlayışla sahaya çıktığımızda onları kontrol edip ilerleyen dakikalarda hamle yapmayı düşünüyorduk. Oyun düşündüğümüz gibi gelişti. Evet, pozisyon az ama rakibe de vermediğimiz dönemdi. Golü attık. Rahat oynamadık yani hatalarımız vardı. Rakibin de iyi tarafları var. Skor 1-0, 10 kişi kalmış takım. İkinci yarı eğer golleri atsak maç farklı bitecekti. O, bir hata. Geçen maçta da çok pozisyonlar bulduk kaçırdık. En büyük hatamız hücuma çıkarken top kayıplarımız… Bugün çok basit top kayıpları yaptık. Bunları iyi kullansaydık zaten rakip oyundan düşecekti. Biz hücuma çıkma anlayışımızla onlara pozisyon verince tabii ortak oldular gibi göründü. 3-4 dakika boyunca rakibe topu hiç vermemek lazımdı. Düşündüğümüz manada oyun üst seviyede değildi ama kazanmaya yeten bir oyun vardı ve ikinci yarıda bu daha farklı olabilirdi. Buradan 3 puan aldık. Beşiktaş takımına ters gelen, iyi bir rakiple oynadık. Belki bu dönemde oynamak bir avantajdı. Bizim de oyuncularımız hem geçen hafta hem bu hafta kazanma isteklerini sahaya yansıttı. Hepsi elinden geleni yaptı. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Gönül isterdi hiç hata yapmadan, hiç top kaybı yapmadan, her gittiğini gol atan bir takım olalım… Düşüncemiz o ama her zaman öyle olmuyor. Her takımda bu tip aksamalar oluyor. Böyle pozisyonda kaybetseydik üzülürdük. Rakibe hiç pozisyon vermeden kaybettiğimiz veya berabere kaldığımız maçlar var. Aboubakar, mesela attığı golle oyuna renk kattı ama ikinci yarıda o da diğer oyuncularımız gibi goller kaçırdı. Sonuç olarak 3 puan gerekliydi ama oyun olarak daha hızlı, tempolu oynamak gerekiyordu. Yüksek tempoda olmayan, pas hataları nedeniyle oyun akışı iyi olmayan ama rakibi ortak ettiğimiz bir oyun oldu” ifadelerini kullandı.

‘Ben daha iyi bir Aboubakar bekliyorum’

Vincent Aboubakar’ın performansına ilişkin soruyu yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı, “Fiziksel olarak çok geride başladı ekipten. Az evvel Song da geldi, onunla da konuştum hocası. Benim oyuncum, onun hocası… Ona, ‘Seni stoper alacağım zaten’ dedim. Geldiği günden beri çalışıyor. Önemli olan bu. Çalışan kazandır. Eksiğini de biliyor. Bocaladı ama şu anda daha iyi. Ben daha da iyi Aboubakar olmasını bekliyorum ki öyle olacak. Alexandru Maxim, iyi geliyor. İnşallah o da oturacak. Ghezzal, bu haftadan itibaren artık tamamen düzelecek. İyi durumda, biraz risk olmasın diye… İdeale yakın bir takım oynatıyoruz ama 1-2 oyuncuyla daha da zenginleşiriz diye düşünüyorum” dedi.

Maç içinde sakatlanarak sedye ile kenara gelen Tayyip Talha Sanuç’un da durumunu değerlendiren Güneş, “Darbe geldi ama diz kısmında olduğu için ne olduğunu söyleyemeyiz. Yarın bir daha bakacağız, kontrol edeceğiz ve ona göre karar vereceğiz. Umarım ciddi boyutta olmaz” ifadelerini kullandı.