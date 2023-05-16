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16 Mayıs 2023
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Başakşehir-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Bu sezon beklentilerin altında kalan Medipol Başakşehir kümede kalma savaşı veren Ümraniyespor’la kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta şampiyonluk yolunda en iddialı takım olan Galatasaray’a 1-0 kaybeden Turuncu-Lacivertliler, Ümraniye’yi devirerek yeniden moral bulmak istiyor. Mustafa Er yönetiminde geçen hafta Sivasspor’u 4-1’le geçerek ilk zaferini yaşayan İstanbul ekibi de seri yakalayarak ligde kalma umutlarını artırmayı hedefliyor.

Başakşehir-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Burak Pakkan’ın yöneteceği mücadele beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

Başakşehir-Ümraniyespor muhtemel 11’ler:

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Berkay, Deniz, Januzaj, Serdar, Figueiredo

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Glumac, Epureanu, Onur, Geraldo, Sertan, Sackey, Sekidika, Kayode, Umut

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