Bu sezon beklentilerin altında kalan Medipol Başakşehir kümede kalma savaşı veren Ümraniyespor’la kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta şampiyonluk yolunda en iddialı takım olan Galatasaray’a 1-0 kaybeden Turuncu-Lacivertliler, Ümraniye’yi devirerek yeniden moral bulmak istiyor. Mustafa Er yönetiminde geçen hafta Sivasspor’u 4-1’le geçerek ilk zaferini yaşayan İstanbul ekibi de seri yakalayarak ligde kalma umutlarını artırmayı hedefliyor.
Başakşehir-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Burak Pakkan’ın yöneteceği mücadele beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.
Başakşehir-Ümraniyespor muhtemel 11’ler:
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Berkay, Deniz, Januzaj, Serdar, Figueiredo
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Glumac, Epureanu, Onur, Geraldo, Sertan, Sackey, Sekidika, Kayode, Umut