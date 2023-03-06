Başakşehir’de ayrılık açıklandı!

Spor Toto Süper Lig’de 40 puanla beşinci sırada yer alan Başakşehir FK’da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Turuncu-lacivertliler ayrılığı resmen duyurdu.

Başakşehir FK’nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Turuncu-lacivertli formamız altında 2017 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Junior Caiçara ile yollarımız ayrılmıştır.

Kulübümüzde düzenlenen veda buluşmasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Junior Caiçara’ya kulübümüze katkılarından dolayı plaket ve tablo takdim etti. Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu da vda buluşmasında yer aldı.

Brezilyalı oyuncunun, tecrübesi, enerjisi ve profesyonel kişiliği ile her daim iyi örnek olduğunu ve tarihi şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olduğunu söyleyen Gümüşdağ, Caiçara’nın Başakşehir ailesinin unutulmazları arasında yer aldığını söyledi.

Junior Caiçara’ya vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.”

CAIÇARA’NIN PERFORMANSI

Başakşehir FK formasıyla tüm kulvarlarda 200 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, iki kez gol atmayı başarırken 20 kez de asist yapmayı başardı. Caiçara bu sezon ise 22 maçta foırma giydi ve bir asist yaptı.