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19 Nisan 2023
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Başakşehir’de Biglia, Ömer Ali ve Touba, Giresunspor maçında yok

Alaturka Online
Alaturka Online

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir, Fenerbahçe’yi konuk ederken, 7 futbolcu bu müsabakada sarı kart sınırında bulunuyordu. Mahmut Tekdemir, Luvas Biglia, Caner Erkin, Serdar Gülrer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte ve Ahmed Touba sarı kart sınırında olan isimlerdi.

Mücadelenin 50. dakikasında Lucas Biglia, 70. dakikasında orta sahadaki bir pozisyonda ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ahmed Touba ve 90+8. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Ömer Ali Şahiner cezalı duruma düştü. Bu futbolcular gelecek hafta deplasmanda oynanacak Giresunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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