Başakşehir'de “dur” ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) – Başakşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken kaza yapan kamyonetteki 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan Özkan Ö.'nün kullandığı kamyonet, Ziya Gökalp Mahallesi TEM otoyolu yan yolda önce bariyerlere, ardından polis aracına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Özkan Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, diğer şüpheli Murat M. gözaltına alındı.
Şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, dur ihtarına uymamak ve trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmekten cezai işlem uygulandı.
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