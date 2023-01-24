Başakşehir’den Galatasaray paylaşımı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi sonrası eşleşmeler belli oldu. Fenerbahçe , Trabzonspor ve Beşiktaş ‘ın rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Kayserispor’la eşleşirken Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Galatasaray ise Türkiye Kupasi Çeyrek Finali’nde Başakşehir’i konuk edecek.

Çeyrek Final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart’ta, Yarı Final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Bu eşleşmenin ardından Başakşehir’den flaş bir paylaşım geldi. İstanbul ekibinin paylaşımı kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.

https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1617856648822890497

LİG MAÇINDA FARKLI SKOR

Süper Lig ‘in 14. haftasında Galatasaray , deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelmiş ve Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmadan 7-0 gibi tarihi bir skorla galip ayrılmıştı.

Galatasaray’ın gollerini; 14, 59 ve 85. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu, 45. dakikada penaltıdan Mauro Icardi, 45+4. dakikada kendi kalesine Youssouf Ndayishimiye, 65. dakikada Dries Mertens ve 88. dakikada Abdülkerim Bardakçı kaydetti.