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5 Mayıs 2023
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Başakşehir’e Patryk Szysz’den kötü haber

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Patryk Szysz’in ön çapraz bağında menisküs yaralanması ve diz kapağı bağında esneme tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada “4 Mayıs Perşembe günü MKE Ankaragücü ile oynadığımız Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde sakatlanarak karşılaşmayı tamamlayamayan futbolcumuz Patryk Szyszrin yapılan tetkikler sonucunda ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması, diz kapağı bağında da esneme tespit edilmiş olup tedavisi planlanmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ederiz” denildi.

Alaturka Online
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