Başakşehir’in konuğu Fenerbahçe! Heyecan Misli.com’da

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 7 maçın sadece 1’ini kazanabilen Başakşehir, 27 hafta sonunda 45 puanla 5. sırada yer alıyor. Sakatlığı bulunan Stefano Okaka dışında takımda eksik yok. TD Emre Belözoğlu, Okaka’nın yokluğunda hücum merkezinde Joao Figueiredo’yu kullanıyor. Hücum kanatları için açıktaki 2 formaya 4 aday var: Adnan Januzaj, Deniz Türüç, Serdar Gürler ve Patryk Szysz dörtlüsünden ikisi ilk 11’de, diğer ikisi yedek kulübesinde olacak. Son haftalarda eldivenler Muhammed Şengezer’e emanet ancak Volkan Babacan’ı da kalede görebiliriz. Sağ bekte Ömer Ali Şahiner, sol bekte Lucas Lima ilk 11 başlamaya yakın isimler. Şener Özbayraklı ve Caner Erkin plase…

Beşiktaş yenilgisi sonrası Fatih Karagümrük ve Ankaragücü maçlarını 1-0’lık yenilgiden geri dönüp 2-1 kazanan Fenerbahçe ise, zirvedeki Galatasaray’ı takibini sürdürüyor… Sarı-lacivertli ekipte Miha Zajc, Altay Bayındır ve Lincoln Henrique sakat. Bright Osayi-Samuel cezalı. Joshua King ve Michy Batshuayi henüz fiziksel olarak hazır değil; maç kadrosunda olmaları beklenmiyor. TD Jorge Jesus, Enner Valencia’nın yanında Serdar Dursun’la mı, yoksa Joao Pedro ile mi başlayacak? Maç saati öğreneceğiz. Sıkışık fikstür nedeniyle Arda Güler, İsmail Yüksek gibi isimler rotasyona gidilip yedek kulübesinde maça başlayabilir. Zajc’ın yokluğunda Miguel Crespo, Osayi-Samuel’in yokluğunda (cezası sona eren) Ferdi Kadıoğlu ilk 11’de olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

– Başakşehir’in ligdeki son 8 maçının 7’si “2.5 ALT” bitti. (8 maç – 14 gol)

– Fenerbahçe’nin ligdeki son 5 maçı hem “KG VAR” oldu, hem de “2.5 ÜST” bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih “Fenerbahçe kazanır” oldu! %70’lik kesim Galatasaray’ın Alanya’da farklı kazandığı maç haftasında, Fenerbahçe’nin de Başakşehir’i yenip zirve yarışına devam edeceğini düşünüyor. %12’lik kesim ise “2.5 ÜST” tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.