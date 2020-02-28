Başakşehir’in rakibi Kopenhag’ı tanıyalım

UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu’nda Portekiz’in Sporting CP takımını 3-1 kaybettiği maçın rövanşında kendi sahasında uzatmalar sonucunda 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükselen İstanbul Başakşehir’in son 16 turundaki rakibi belli oldu.

İsviçre’nin Nyon kentinde çekilen kura sonucunda Başakşehir, Danimarka’nın Kopenhag ekibiyle eşleşti. Turuncu-lacivertli ekip, ilk maçı 12 Mart Perşembe günü İstanbul’da, rövanş mücadelesini ise 19 Mart Perşembe günü Danimarka’da oynayacak.

GRUBUNU 2’NCİ SIRADA TAMAMLADI

Danimarka temsilcisi Kopenhag, Avrupa Ligi B Grubu’nu 2’nci sırada tamamladı. Dinamo Kiev, Lugano ve Malmö’nün bulunduğu grubu 2 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle Malmö’nün ardından 9 puanla 2’nci sırada tamamlayan Danimarka ekibi, bu karşılaşmalarda 5 gol atarken kalesinde 4 gol gördü. Kopenhag, attığı 5 golle “En az gol atıp gruptan çıkan takım” olarak dikkat çekti.

SON 32 TURUNDA CELTIC’İ SAF DIŞI BIRAKTI

Grup aşamasının ardından İskoçya’nın Celtic takımı ile eşleşen Kopenhag, sahasında oynadığı ilk mücadelede rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Rövanş mücadelesinde İskoçya’da rakibini 3-1 mağlup eden Danimarka ekibi, son 16 turunda İstanbul Başakşehir’in rakibi oldu.

DANİMARKA LİGİ’NDE SON 14 YILDA 9 ŞAMPİYONLUK

Mücadele ettiği Danimarka Superligaen’de son yıllardaki dominasyonu ile dikkat çeken Kopenhag, toplamda kazandığı 13 şampiyonluğun 9 tanesini son 14 yılda elde etti. Geçtiğimiz sezonu da şampiyon olarak tamamlayan Kopenhag, elde ettiği son 9 şampiyonluğun 8 tanesini şu anki teknik direktörü Staale Solbakken yönetiminde kazandı. Danimarka ekibi, devam eden Superligaen’de bu sezon ise 47 puanla lider Midtjylland’ın 9 puan gerisinde 2’nci sırada yer alıyor.

OKAN BURUK, UEFA KUPASI’NI KALDIRDIĞI STADA BU SEFER TEKNİK ADAM OLARAK GİDECEK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk için de bu eşleşme ayrı bir önem taşıyor. Genç teknik adam, futbolculuk kariyerinde 17 Mayıs 2000 tarihinde Galatasaray formasıyla, Copenhagen’ın stadı Telia Parken’de UEFA Kupası’nı kaldırmıştı. O mücadelede Arsenal’i penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup eden Galatasaray, kupayı müzesine götürme başarısı yakalamıştı.

KADRODA TANIDIK İSİM

Kopenhag’ın kadrosunda tanıdık bir isim de dikkat çekiyor. Bir dönem ülkemizde Trabzonspor forması giyen Senegalli oyuncu Dame N’Doye Temmuz 2018’den bu yana Danimarka temsilcisinin formasını terletiyor. Takımının gol yükünü çeken oyuncuların başında gelen Senegalli golcü, bu sezon çıktığı 19 maçta 11 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi. 35 yaşındaki oyuncu, 2’nci Kopenhag macerasında 66 maçta 35 gol atarken 10 da asist yaparak takımına ciddi bir katkı sağladı.TAKIMIN EN DEĞERLİ İSİMLERİ VİKTOR FİSCHER VE MOHAMMED DARAMY

Danimarka ekibinin en değerli isimleri 6 milyon Euro değerle, 25 yaşındaki sol kanat Viktor Fischer ve 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mohammed Daramy. Bu iki ismi 5 milyon Euro piyasa değeriyle 25 yaşındaki stoper Victor Nelsson takip ediyor.

TÜRK TAKIMLARINA KARŞI 2 MAÇA ÇIKTI

Öte yandan Kopenhag, tarihinde Türk ekipleriyle sadece 2 kez karşı karşıya geldi. 2013/2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın grubunda yer alan Danimarka ekibi, deplasmanda sarı-kırmızılı ekibe 3-1 mağlup olurken, kendi sahasında ise rakibini 1-0 mağlup etme başarısı göstermişti.