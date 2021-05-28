Başakşehirli futbolcu Ravil Tagir'in gözü önce forma, sonra Avrupa'da:

İSTANBUL (AA) – EMRAH OKTAY – Medipol Başakşehir'in ümit milli futbolcusu Ravil Tagir, hedefinin yeni sezonda takımında daha çok forma giymek olduğunu, daha sonra da iyi performansıyla Avrupa'ya transfer gerçekleştirmek istediğini söyledi.

TFF 1. Lig takımı Altınordu'da gösterdiği performansla dikkati çeken ve sezon başında Medipol Başakşehir'e transfer olan 18 yaşındaki stoper, turuncu-lacivertli ekipte 7 Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 10 resmi müsabakada forma giydi.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı ile kampta olan Ravil Tagir, ay-yıldızlı ekibin çalışmaları ve kariyeri hedefleri hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Ümit Milli Takım kampının tempolu başladığını aktaran Kazak asıllı futbolcu, "Antrenmanlarımız inanılmaz tempolu geçiyor. Takım içindeki beraberlik ve arkadaşlık çok iyi. Şu anda iyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Ukrayna ile bir hazırlık maçımız var. Onu da en iyi şekilde geçirerek Avrupa Şampiyonası elemelerine güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Ay-yıldızlı ekibin kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu aktaran Ravil, "Rakiplerimiz iyi ama takımımızdaki futbolcular çok kaliteli. Çok iyi transferler yapan, Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de takımlarında süre alan arkadaşlarımız var. Hem iyi çalışıyoruz hem de takım arkadaşlarımın karakterleri çok iyi. En önemli şey de zaten bu. Türk Milli Takımı'nın formasını taşımak bizim için çok büyük bir gurur. Bu sorumluluk çok önemli. İsteyerek oynadığımız zaman her şeyi başarabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

– "İnşallah hedeflediğim Avrupa'ya gideceğim"

Bu sezon forma şansı bulamadığını anlatan Ravil Tagir, yeni sezonda göstereceği performansla hedeflediği Avrupa'ya transferi gerçekleştireceğini söyledi.

Yoğun bir sezonun geride kaldığını dile getiren turuncu-lacivertli futbolcu, "Bu sezon pek oynamak şansı bulamadım. Son 3 maçta ilk 11'de forma giydim. Burada da iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Uzun zaman forma giymemiştim. Bu aradan sonra güzel bir dönüş yapmam benim için iyi oldu. Seneye daha iyi olacağımı düşünüyorum. Performansımın üstüne koyarak inşallah hedeflediğim Avrupa'ya gideceğim." şeklinde görüş belirtti.

Başakşehir'de Okan Buruk ile yolların ayrılmasının ardından Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin takımda nasıl değişikliklere neden olduğunun sorulması üzerine Ravil, "Aykut hoca geldikten sonra bize ilk söylediği şey, '11 kişi de benim için savunmacı. Top rakipteyken herkes savunma yapacak.' dedi. Kendisi takımımızı iyi çalıştırdı. Okan hoca ile de daha çok hücumu düşünüyorduk. İki teknik adamın da tarzı farklıydı." değerlendirmesinde bulundu.

– "A Milli Takım'ımızda stoperlerimiz çok iyi"

Ravil, A Milli Takım'da stoper mevkisinde çok iyi futbolcular olduğunu söyledi.

Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak'ın Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde top koşturduğunu hatırlatan Ravil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"A Milli Takım'ımızda stoperlerimiz çok iyi. Avrupa'da bizi mükemmel temsil ediyorlar. Benim de hedefim Avrupa'da oynamak. Şans gelirse İngiltere Premier Lig'de oynamayı istiyorum. Ben de onlar gibi A Milli Takım'ın vazgeçilmezi olmak istiyorum. İngiltere ve İspanya hayalim olan ligler. Daha önce Real Madrid'de oynamak istediğimi söylemiştim. Bunun için sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Çalışmanın hiçbir zaman sonu yok. Bunu da biliyorum. İnşallah hedefime ulaşırım."

A Milli Takım'a gidebilmek için sıkı bir rekabet gerektiğini vurgulayan genç savunma oyuncusu, "A Milli Takım için rekabete hazırım ama daha çok çalışmam gerektiğini de çok iyi biliyorum. Onlar üst düzey oynuyorlar. Ben ise daha yolun başındayım. Çok daha gelişeceğimi biliyorum." diye konuştu.