Başarılı olduğumuz için gri pasaportla ödüllendirdiler

Türkiye’den Almanya’ya insan kaçırma sistemi ile ilgili detaylar gün yüzüne çıkıyor. Alman vize engelini aşmak için, özel görevlilere verilen “gri pasaport”la ülkeye girenler Alman polisini nasıl atlattıklarını anlattı. İşte Gaziantep’ten Almanya’ya kaçışın ayrıntıları:

Meslek eğitimi için Almanya’ya gitmek istedik. 19 ile 30 yaşları arasındaydık. Vize vermediler. Bunun üzerine bizimkiler başka çözüm yolu önerdiler. Bizle ilgilenen kişiyi, Vali Yardımcısı ve bölge dernek başkanı çağırdı. “Bu çocukları başka şekilde gönderebiliriz” demişler. İlk kafile zamanı, FETÖ’nün devlette yuvalandığı dönemdi. Bizden kişi başı 1000-1500 Euro pasaport parası aldılar. Üç hafta sonra da gri pasaportlar hazırdı.

İKİ POLİS GELDİ

Gaziantep Havaalanı’na geldik. Herkeste diplomatik pasaport. Hemen uçağa alındık. Heyecanlıydık. İş garantisi de verilmişti. Frankfurt Havaalanı’na indik. Hiçbirimiz dil bilmiyorduk. Uçağın kapısına iki polis geldi. Birimiz, ikimiz, üçümüz geçince, polisler birbirine baktı. Bize yardımcı olan biri vardı. Ona Alman polisi “Bu kadar genç diplomat olamaz. Nasıl gri pasaportları var?” diye sordu. O da bizim Türkiye tarafından ödüllendirilen, okullarında birinci ve başarılı, yüksek IQ’lu öğrenciler olduğumuzu söyledi. Ödül olarak, bu pasaportların verildiği anlatıldı. Hepimiz geçtik.

BAZILARI EVLENDİ

Bizi Württemberg Eyaleti’nde bir fabrikaya gönderdiler. Kalacak yerimiz vardı. Bir kısmımız ilk günlerde dayanamadı geri döndü. 5-6 kişi, Rus kadınlarla evlendi.

Çekya’ya bir yılda 200 gri pasaportlu Türk girdi

TÜRKİYE’den, devlet görevlisi pasaportuyla çıkan ve Almanya’ya getirilen kişilerle ilgili yeni soruşturmalar açılıyor. Olayın uluslararası bir insan kaçakçılığı olduğu vurgulanıyor.

En az 200 gri pasaportlu Türk’ün son bir yıl içinde Çek Cumhuriyeti’nden kara yoluyla Almanya’ya getirildiği saptandı. Hatta birkaç kişiye karşı Hannover Başsavcılığı’nın ardından Yukarı Pfalz Bölgesi’ndeki Weiden Savcılığı da soruşturma başlattığı öğrenildi. AKP’li Yeşilyurt Belediyesi ile adam kaçıran Ersin K.’nın ise başka suçları olduğu da belirtiliyor. Gelenlerin tümüne “kamuflaj” olarak Almanya’daki kültürel-siyasi veya bilimsel etkinliklere katılım imkanı sağlandığı da iddialar arasında.

Türkiye’nin her bölgesinden AKP’li belediyelerce gönderilen kaçakları yakalayabilmek için çalışmalar sürdürülüyor. Sadece Bingöl, Muş, Elazığ, Malatya değil bölgeden Siirt, Diyarbakır, Urfa, Mardin ve batı illerinden de çok sayıda kişinin Almanya’ya gittiği öğrenildi. Adapazarı’ndan giden birkaç kişi, kuaför olarak işe başlatıldı. Pek çoğu da inşaatlarda, temizlik şirketlerinde ve fabrikalarda çalışıyor. Hatta sahte evlilikle oturma izni alanlar da var.