Başbuğ cezaevinde, Özel’e böyle demiş: Karargahım artık Silivri

Özel, Başbuğ’un kendisine “Benim karargahım artık Silivri…Bir cemaat devleti ele geçirmiştir, istediği yasayı getirmekte, istediği gibi geçirmektedir” dediğini aktardı. Özel, Başbuğ ile görüşmesini şöyle aktardı:

“FETÖ sivil mahkemeleri almış eline, Ergenekon diyor ve kafayı ülkenin Genelkurmay Başkanı’na takmış. O Genelkurmay Başkanı ile cezaevinde görüştüm. İlker Paşa bana ‘Benim karargahım burası, Silivri. Ben devletimin aleyhine şu kadar bir söz söylemem ama bir cemaat devleti ele geçirmiştir, istediği yasayı getirmektedir, istediği gibi geçirmektedir’ dedi. O günlerde biz bunları raporlarımıza yazsak İlker Paşa rahatsız olurdu.”

BAYKAL İLK KEZ KONUŞTU: BÖYLE BİR TALİMATIM KESİNLİKLE OLMADI

CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Yeniçağ Gazetesi Yazarı Orhan Uğuroğlu’nun “Askerlerin sivil yargıda yargılanması için AKP’ye destek verdiniz mi?” sorusunu yanıtladı. Baykal, “Böyle bir talimatım kesinlikle olmadı. Anayasa ve yasalardaki anti demokratik hükümlerin çıkarılması için çağrı yaptım. Hiç güvenilmeyen siyasi iktidara, neden böyle bir destek vereyim ki?” dedi.