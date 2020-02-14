Başbuğ ve Kılıçdaroğlu “Kral çıplak” dedi – Türkiye’nin Gündemi (13 Şubat 2020)





Dün akşam Türkiye’nin Gündemi’nde siyasi gelişmeler büyüteç altına alındı. Gökhan Kazbek sordu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu yanıtladı. Programda ilk gündem maddesi ağırlaşan ekonomik tablo ve halktan yükselen yoksulluk sesleri oldu. Tele1'e destek olmak için:

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