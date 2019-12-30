Başıma çorap örmek istiyorlar





Can Ataklı gündemi değerlendiriyor. Can Ataklı gündemi değerlendiriyor. Kayda geçmesi için sizlerle paylaşmak istediğim bir konu var. Sanıyorum konuşmalarımdan ve yazılarımdan rahatsız olan ve hakkımda karalama kampanyası yürütmek isteyenler var. İktidara çok yakın olan Yeni Şafak gazetesi CHP'nin FETÖ'den aldığı bilgilerle 15 Temmuz için tiyatro dediğini benim de bu kervana katıldığımı yazdı 27 Aralık günü. Daha önce cemaat imamlığı yapan ama sonra itirafçılığı seçen SZ isimli bir kisi güya 15 Temmuz'dan hemen Sonra Kılıçdaroğlu'na, Aytun Çıray'a ve bana bir e-posta göndermiş. SZ bu mesajında ​​darbenin önceden kurgulandığını anlatıyormuş. Ben de bu mektuptan sonra bir darbenin bir tiyatro olduğunu söylemeye başlamışım. Akılları sıra beni darbe bahanesiyle terör örgütüne bulaştırmaya çalışacaklar .. Bu numaralar bugüne kadar hiç tutmadı. Tabii bugünkü iktidar ve yargıya baktığımızda her şey olabilir ama ben de kayda geçsin herkes bilsin diye sizlerle bu konuyu paylaşmak istedim. Fethullah Gülen ve cemaatinin ne menem bir şey olduğunu 30 yılı aşkın süredir, üstelik pek çok olduğu daha ılımlı baktığı sıralarda bile dile getirdim. zamanında Ergenekon davasına da beni bulaştırmaya kalkmışlardı. bunu da o dönem Zekeriya Öz adlı cemaatçi savcı ile çok sıkı fıkı olan bir yandaş gazeteciden öğrenmiştim. Meğer bu Zekeriya Öz beni de tutuklamak için çok araştırma yaptı ama bulamamış. Bu konuda da şunu söylemek isterim.15 Temmuz akşamı Halk TV'deki programda bu darbenin hiç de darbeye benzemediğini, ama önceden haber alınıp buna göre davranılmış olduğunun görüldüğünü söylemiştim. 5 Kasım 2016'da Habertürk TV'de benzer biçimde anlattım bunu. Hemen üç gün sonra 8 Kasım 2016'da da Ulusal kanalda katıldığım programda "Bu bir tiyatro değil ama iktidarın durumdan çok faydalanan da ortada" demiştim. Program içinde 7-8 dakika süren bu konuşmam daha sonra bütün programdan bağımsız olarak sosyal medyada paylaşılmıştı. Şu an kadar izleyenlerin sayısı 6.5 milyonu aştı. Bu yıl, 17 Temmuz 2019'da günü youtube kanalım için yaptığım konuşmanın da başlığı "15 temmuz darbe değil tiyatro da değil" şeklindeydi. Hepsinin ötesinde 2017'de piyasaya çıkan ve onbinlerce satan "İhanet" adlı kitabımda da bu serüveni anlatıyorum. değerli izlemeler bu konuşmamı savunma amaçlı yapmıyorum. ama hakkımda bir tezvirat yapan ve başıma çorap örmeye kalkanları da erkenden teşhir etmek istiyorum. Bugüne kadar korkmadan, çekinmeden yürüdüm hiç merak etmeyin yürümeye de devam edeceğim.