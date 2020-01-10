Basın çalışanını otoparkçı yaptı sonra gazateciler gününü kutladı

İzmir’in Bergama ilçesinde 31 Mart 2019’da belediye yönetimini CHP’den devralan başkan Hakan Koştu ilginç bir uygulamaya daha imza attı. Göreve geldiğinde birçok belediye personelinin yerini değiştiren Koştu’nun, 2014 yılından itibaren basın ve halkla ilişkiler müdürlüğünde çalışan gazeteci Ergin Gelir’i otoparkta görevlendirdiği ortaya çıktı.

OTOPARKÇI YAPILINCA İSTİFA ETTİ

Ergin Gelir yaşananları SÖZCÜ’ye anlattı. Gelir, “Beş buçuk yıl Bergama Belediyesi’nde gazeteci olarak görev yaptım. Kendi memleketimde mesleğime dört elle sarıldım. Fakat bana yapılan bir tebligatla yaklaşık iki ay önce otoparkta görevlendirildiğimi öğrendim.

Mesleğime olan inancım ve saygım gereği bu görevlendirmeyi kabul etmeyerek istifa ettim. İşçilik haklarımı istedim. Bu isteğim kabul görmediği için de yasal süreç başlattım” dedi.

BELEDİYEDE SÜRGÜN VE MOBBİNG İDDİASI

AKP’li Hakan Koştu’nun belediye başkanı olmasının ardından kurumda çok sayıda personelin sürgün edildiğini öne süren Gelir,

“Burada üzerinde durulması gereken benim durumumdan öte gazetecilik mesleğinin basitleştirilerek itibarsızlaştırılmaya çalışılmasıdır. Gazeteciler çalıştıkları kurumlarda yaşadıkları kentlerde yaptıkları haberlerle halkı bilgilendirirler. Ve bunu ciddi bir hassasiyet ile yaparlar.

Aynı durum başka meslekler için de geçerlidir. Bergama Belediyesi’nde kütüphane sorumlusu depocu yapılıyor. İmar biriminde çalışan park bahçeler birimine gönderiliyor. Halbuki kütüphanecinin işi kitaplardır.

Mühendisin yapacağı iş bellidir, gazetecinin görevi bellidir. Maalesef ki bu hassasiyetlerin dikkate alınmadığı bir dönemden geçiyoruz. Bana yapılan görevlendirme de bunun bir göstergesidir. Çalışamayan gazeteciler günümüz kutlu olsun” diye konuştu.

KOŞTU GAZETECİLER GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI

Öte yandan, Bergama Belediyesi, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan bir mesaj yayımladı. Basın bültenleri ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada,

“Habercilik konusunda özverilerini eksik etmeyen ve mesleğini icra ederken objektifliğe önem veren tüm basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, mesleki hayatlarında başarılar dileriz” denildi.

BAZI GAZETECİLERLE HOŞ SOHBET

Bu arada Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ile AKP Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, bir kısım gazeteci ile biraraya geldi. Bergama Belediyesi’nin sosyal medya sayfasında, buluşma fotoğrafı yayımlanarak şu ifadelere yer verildi:

“Bütün zorluklarına rağmen gazetecilik görevini yapan yerel basın mensuplarının bu özel günlerini kutlayan başkan Koştu ve AK Parti İlçe Başkanı Güzel, gazetecilerle hoş bir sohbet gerçekleştirdiler.”