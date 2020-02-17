Basın İş Kanunu’nda neler değişti? – Ali Tezel’e Sorun (15 Şubat 2020)





Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, Evren Özalkuş’un sunumuyla ekrana gelen Ali Tezel’e sorun programında Basın İş Kanunundaki değişikliklere değindi. Ali Tezel, İzleyicilerden gelen sosyal güvenlik uygulamalarındaki değişikliklerle ilgili soruları yanıtladı. Tele1'e destek olmak için:

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