Basın Konseyi’nden Gezi’nin yıldönümünde yaşananlara tepki

Basın Konseyi, Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümünde olayları izleyen 3 gazetecinin polis tarafından darp edilmesini ve 6 gazetecinin gözaltına alınmasını kınadı. Yapılan açıklamada, “Olay son derece vahimdir ve Anayasal teminat altında olan basın özgürlüğü, polis şiddetiyle engellenmeye kalkışılmıştır” denildi.

Gezi Parkı Eylemlerinin 9’uncu yıldönümünde İstanbul Taksim ve Beyoğlu’nda çıkan olayları takip edenler arasında yer alan 3 gazeteci polisler tarafından darp edildi ve 6 gazeteci de gözaltına alındı.

YAZILI AÇIKLAMA İLE YAŞANANLARA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Basın Konseyi, yaşananlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Polisin, TELE 1 muhabiri Engin Açan ve kameraman Umutcan Yitük ile HALK TV muhabiri Erdinç Yılmaz’a saldırdığını ifade eden Konsey, “Yukarıdan verilen talimatla hareket ettikleri anlaşılan polisler, tartaklayıp çembere aldıkları meslektaşlarımızı büyük bir hınçla tokatlamış, yumruklamış ve yerlerde tekmelemiştir” ifadelerine yer verdi.

“GÖREV YAPMALARI ENGELLENDİ”

Konsey, çeşitli yerlerinden yaralanan gazetecilerin darp raporu alıp saldırıyı yapan polislerden şikayetçi olduklarını belirterek, “Polis şiddeti bununla da kalmamış, olayları takip eden HALK TV’den Ozan Demiriz, FLASH TV’den Dilan Polat, Sevda Doğan ve Derin Aydoğdu ile BirGün gazetesi muhabiri Gökay Başcan ve Evrensel gazetesi muhabiri Meryem Akyol da gözaltına alınarak görev yapmaları engellenmiştir” açıklamasında bulundu.

“ASLA KABUL EDİLEMEZ”

İktidara çağrı yapan Basın Konseyi, şu ifadeleri kullandı:

“Olay son derece vahimdir ve Anayasal teminat altında olan basın özgürlüğü, polis şiddetiyle engellenmeye kalkışılmıştır. Basına yönelik saldırılar sistematik şekilde tırmandırılırken, durum endişe verici olmaktan çıkmış, ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. Bu saldırılar her şeyden önce meslektaşlarımızın şahsında halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını; ifade ve basın özgürlüğünü hedef almıştır, asla kabul edilemez.

Basın Konseyi olarak saldırıya uğrayan ve gözaltına alınan meslektaşlarımıza ve görev yaptıkları yayın kuruluşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; gazetecileri hedef alan polis şiddetine son verilmesi için siyasi iktidarı bir kez daha göreve çağırıyoruz.”

İlginizi Çekebilir Gezi yıldönümünde gözaltına alınan 170 kişiden 166’sı serbest kaldı