Basın mensupları, Trabzonspor-Basel maçını depremzedelere destek için ücretli takip edecek

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle afetzedelere destek olmak amacıyla UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki Trabzonspor-Basel maçının gelirleri AFAD’a bağışlanacak. Tüm takım taraftarlarının bilet alabileceği maçı takip edecek basın mensupları da deprem bölgesine yardım yapmak amacıyla kişi başına en az 100 TL ücretle bilet alarak bağışta bulunacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TYSD) Trabzon şubesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Trabzonspor Kulübü’nün karşılaşmanın bilet gelirlerini deprem bölgesine bağışlama kararı almasının ardından basın mensuplarının da isteği üzerine giriş ücreti ödenmesi kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, “Tüm basın mensubu meslektaşlarımızı Basel maçına bekliyoruz. Karşılaşmayı basın mensupları, makbuz karşılığında ödemede bulunarak izleyecek. Elde edilen gelir de deprem bölgesine gönderilecek” ifadelerine yer verildi.