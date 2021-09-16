Basın Özgürlüğü Ödülü’ne Çiğdem Toker layık görüldü

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin 2012 yılından beri verdiği Basın Özgürlüğü Ödülü’nün bu yılki sahibi SÖZCÜ yazarı, tecrübeli gazeteci Çiğdem Toker oldu.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Karşıyaka Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Basın Özgürlüğü Ödülü bu yıl Sözcü yazarı gazeteci Çiğdem Toker’e verildi.

Jürinin kararında, Toker’in bakanlıklar eli ile yapılan ihalelerdeki usulsüzlükler, geçilmeyen köprülere ödenen ücretler, oluşan kamu zararları gibi çarpıcı konularda basın özgürlüğünden taviz vermeden cesurca yazdığı yazıların etkili olduğu öğrenildi. Toker’e ödülü Ekim ayında İzmir Karşıyaka’da yapılacak törenle teslim edilecek.

2012 yılından itibaren düzenlenen Basın Özgürlüğü Ödülleri şu gazetecilere verildi: