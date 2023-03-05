Başına 2 milyon TL ödül konmuştu, el bombasıyla intihar etti

Tunceli’nin merkez Bali Deresi yakınlarında bir mezrada silahlı teçhizatlı bir teröristin gizlendiğini tespit eden Milli İstihbarat Teşkilatı ile Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı bünyesindeki Yavuzlar adlı Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı’nın, 1 Mart’ta ortaklaşa gerçekleştirdiği nokta istihbarata dayalı operasyonda teröristin barındığı evin etrafını çembere alan güvenlik güçleri “Teslim ol” çağrısında bulundu.

“Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu” adı verilen operasyonda, çembere alındığını ve kaçamayacağını anlayan terörist üzerinde taşıdığı saldırı tipi el bombasının pimini çekerek intihar etti. Teröristle birlikte 1 adet ABD yapımı M-16 tüfek ele geçirildi. Teröristin parçalanmış cesedi aynı gün helikopterle Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine otopsi ve kimlik tespiti yapılması için Erzurum Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na götürüldü.

BATI KARARGÂHI SORUMLUSU

Burada parmak izi alınan ve otopsi işlemleri tamamlanan teröristin Şırnak’ın Silopi İlçesi nüfusuna Kayıtlı Osman Manak olduğu tespit edildi. 24 Aralık 2022 tarihinde Tunceli kırsalında iki teröristin öldürüldüğü operasyondan kaçan terörist Osman Manak’ın Tunceli’nin Geyiksuyu, Bali Deresi, Çiçekli, Ovacık, Gari Kuşağı, Başakçı ve Esenyurt kırsalını içine alan Dersim Saha Batı Karargâhı sorumlusu olduğu öğrenildi.

ADI, 2 MİLYONLUK YEŞİL LİSTEDE

3 yıldan beri Tunceli kırsalında yol kesme, güvenlik güçlerine mayınlı ve el yapımı patlayıcılarla tuzak, karakollara taciz ve saldırı eylemlerinde yer alan terörist Manak İçişleri Bakanlığı’nın en çok aranan teröristler listesinin 2 milyon lira para ödüllü yeşil renkli kategorisinde yer alıyordu.

HAKKINDA “DAİMİ YAKALAMA” KARARI VARDI

Hakkında Tunceli ve Şırnak Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı öldürmek, patlayıcı madde imal etmek” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle daimi arama kararı bulunan terörist Osman Manak’ın cenazesi teşhis işlemlerinin ardından Silopi’den gelen ailesine teslim edildi.