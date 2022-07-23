Basına hakaret eden AKP’li başkan, gazetecilerin bayramını kutladı

Elazığ Belediye Başkanı AKP’li Şahin Şerifoğulları 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınlandı. AKP’li başkan Şerifoğulları, haziran ayı meclis toplantısı görüşmelerinde bağımsız medyayı hedef göstererek “Halk TV, Cumhuriyet, SÖZCÜ gibi basın diye adlandıramayacağım basın ekibine koz vermeme adına nezaketen bir uyarı. Biz açık aleni bir şekilde söylüyoruz, iftiracılara, yalancılara, sahtekarlara bunları söylüyoruz sesimizi yükseltiyoruz” demişti.

Evren DEMİRDAŞ

Geçtiğimiz aylarda bakanların TOKİ konutlarını ziyaret etmek amaçlı kentte yapmış olduğu ziyarette depremzedelerin evlerinin küçük olmasından dolayı Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na tepki göstermesine karşılık depremzede kadına “Senin duşa kabinin mi vardı önceki evinde?” diye soru soran ve tepki alması sonrasında bağımsız medya kuruluşlarını hedef gösteren Şerifoğulları, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

AKP’Lİ BAŞKAN, BAĞIMSIZ MEDYAYI HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Elazığ Belediyesi haziran ayı meclis toplantısında bağımsız medya kuruluşlarına hakaret eden ve hedef gösteren AKP‘li Şerifoğulları şöyle konuşmuştu:

* Biz Cumhur ittifakının ülke genelinde sağlamış olduğu ittifakı meclisimizde de sağlam bir zemine oturtma adına ve aynı zamanda burada yapılan şehrin menfaatleri noktasındaki konuşmaların marjinal sol gruplar tarafından Halk TV, Cumhuriyet, SÖZCÜ gibi basın diye adlandıramayacağım basın ekibine koz vermeme adına nezaketen bir uyarı.

* Biz açık aleni bir şekilde söylüyoruz; iftiracılara, yalancılara, sahtekarlara bunları söylüyoruz sesimizi yükseltiyoruz. Buradan çıkan her kelime bazı iftiracı, sahtekarların gazeteci diye tabir edilen insanların bu durumu farklı bir şekilde lanse edip ‘cumhur ittifakında çatlak var’ diye haber yapmalarına karşı çıkıyoruz.

HEDEF GÖSTEREN BAŞKAN GAZETECİLERİ KUTLADI

Daha önce medya kuruluşları ve gazetecileri hedef gösteren AKP’li Şerifoğulları 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada şöyle dedi:

* Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurları arasında yer alan basınımız; basın ahlak ve ilkelerine saygılı, milli ve manevi değerlerine bağlı, doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla toplumun aydınlanması ve en doğru şekilde bilgilenmesi noktasında çok önemli bir güçtür.

* Toplumların gelişimi ve güçlenmesi noktasında en etkin güçlerden bir tanesi olan basınımız, daha güçlü yarınlar inşa etmemiz noktasında da kuşkusuz çok önemli bir rol sahibidir. Gelişen teknoloji ile birlikte dijital mecraların hayatımızın her alanını etkilediği bir dönemde doğru ve objektif habercilik çok daha büyük bir önem kazanmıştır.

* Toplumun menfaatleri doğrultusunda en zor şartlar altında dahi büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle görev yapan, kamu menfaatini her şeyin üzerinde tutan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum.

* Türk basınında sansürün kaldırılışının 114. yıl dönümünde başta Elazığ’ımızda görev yapan basın mensuplarımız olmak üzere tüm basın camiamızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor; sağlık, esenlik ve başarılar diliyorum.

AKP’Lİ BAŞKAN GAZETECİYİ HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz ay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum Elazığ’daki TOKİ konutlarını incelemek amacıyla kente gelmişti. Ziyaret sırasında depremzedelerin AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na tepkilerini görüntüleyen gazeteci Ardıl Batmaz, belediye başkanının tepkisi sonrası darp edilmişti.

Olay sonrası Batmaz, AKP’li Şerifoğulları’ndan ve kendisini darp edenlerden şikayetçi olmuştu. Ardıl Batmaz, olay sonrasında ise ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

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