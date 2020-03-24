Başına kolonya dökülen yaşlı adamın oğlu isyan etti!

Bağcılar’da Osman K., tarafından durdurularak yüzüne zorla maske takılan ve kafasına kolonya dökülen 53 yaşındaki İhsan Ö.’nün oğlu Ahmet Ö., emniyetteki ifadelerinin ardından basına konuştu.

Ahmet Öztürk şu ifadeleri kullandı:

*Olayı internette gördük. Videoya kaldırmak için çaba sarf ettik ama kaldıramadık. Olay zaten ilgili makamlara intikal edince biz de çaresiz paylaşmak zorunda kaldık. Şimdi babamızla ilgileniyoruz bir sıkıntı yok çok şükür.

*Devletimize güveniyoruz Allah razı olsun kısa sürede halletti. Bu süreçte devletin organları gereksiz meşgul edilmesi, özellikle yaşlılarımızın engelli vatandaşlarımızın bu şekilde mağdur edilmesi içler acısı.

*Polisimizin, askerimizin, sağlıkçılarımızın ve avukatlarımızın şu süreçte bunlarla uğraşması gerçekten hiç hoş değil.

“ŞİKAYETÇİYİZ”

Görüntüyü kaldırmak için çabaladığını söyleyen Ahmet Ö. şunları söyledi:

*Sosyal medya platformuna ulaşmaya çalıştım dönüş yapılmadı bana. Görüntüye hafta içi rastladım zaten.

*Görüntüyü bugün birileri tekrardan internete atmışlar. Sosyal medyada durduramadım ve bunlar oldu. Şikayetçiyiz bundan sonrasıyla avukatımız ilgilenecek. DHA

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