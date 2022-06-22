Basının sorunlarının araştırılması önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

Basın mensuplarının yaşadıkları sorunlarının araştırılması önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi. CHP’nin gazeteci kökenli ismi İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Gazeteci devletin gözünde illa ve illa dövülmesi gereken kişidir. Dövdüğünüz şey onun temsil ettiği değerler. Türkiye o değerlerden yoksunlaşırsa çöl olur, o çöl en önce bizi yutar” dedi.

Veli TOPRAK

Basın mensuplarının yaşadıkları sorunlarının araştırılması önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi. CHP’nin gazeteci kökenli ismi İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Gazeteci devletin gözünde illa ve illa dövülmesi gereken kişidir. Dövdüğünüz şey onun temsil ettiği değerler. Türkiye o değerlerden yoksunlaşırsa çöl olur, o çöl en önce bizi yutar” dedi. Özkan, şunları söyledi:

*Bugün patronlar kazanıyor ama gazeteciler kazanmıyor. Bir başka sorun da özgürlük eksikliği, örgütlenme eksikliğidir. 3’üncü sorun, gazetecilerin bir meslek yasası oluşmadığı için görevleri ve bu görevle ilgili tanımlamalarda ortada bulunan boşluklardır.

*Gazeteci taraftır. Gazeteci savaşa karşı taraftır, hırsızlığa, mafyaya karşı taraftır, ekonomik talana karşı taraftır, gazeteci propagandaya karşı taraftır. Terörün karşısındadır, mağdurun yanındadır.

“O ÇÖL ÖNCE SİZİ YUTAR”

*Gazeteci devletin gözünde illa ve illa dövülmesi gereken kişidir. Bugün, işte, bu ‘sansür yasası’ diye nitelendirdiğimiz yasanın içinde hazırlayan arkadaşlarımla birlikte de gördüğümüz pek çok dövülme maddesi yer alıyor.

*Gazeteciyi dövmek, ona sövmek ya da onu bir şeyle yaftalamak yerine gelin, onun hepimiz adına, özgürce, bizim düşüncelerimizi ifade etmesine olanak sağlayalım çünkü dövdüğünüz şey gazeteci değil aslında.

*Dövdüğünüz şey onun temsil ettiği değerler. Türkiye o değerlerden yoksunlaşırsa çöl olur, o çöl en önce bizi yutar. Niye burada söylüyorum? Çünkü bu bina taştan, ahşaptan, koltuk derisinden ibaret bir şey değildir.

“BU UTANCIN SORUMLUSU…”

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün hazırladığı 2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksine göre Türkiye’nin 180 ülke içerisinde 149’uncu sırada yer aldığını hatırlatarak, “Özgür düşünceye, ifade özgürlüğüne, basın özgürlüğüne, bilgi edinme hakkına göz göre göre kasteden AKP iktidarı bu utancın da yegâne sorumlusudur. Zorbalıkla, usulsüzlükle, şaibe ve skandallarla tarihe geçen bu iktidarın, basınla sürdürdüğü kötü ilişkileri de Türk siyasal yaşamında bir utanç vesikası olarak hatırlanacaktır” dedi.

ERTELENDİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘sansür düzenlemesinin’ ertelendiğini duyurdu: “Basın Kanun teklifinin TBMM Genel Kurul görüşmeleri; girişimlerimiz sonucu, üzerinde parti gruplarının daha fazla müzakere edilebilmesi için bu hafta ertelenmiştir.” dedi.

AKP İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ise “Yarın (Perşembe) itibariyle Basın Kanunu ile ilgili teklifi görüşmeye başlayacağız” ifadesini kullandı.