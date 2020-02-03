Başka bir ülkede neden TSK’nın gözlem noktası olur? – 18 Dakika (3 Şubat 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 Dakika’da, AKP’nin Suriye politikasında geldiği son noktanın Türkiye’yi bir bataklığa sürüklediğine dikkat çekti. İdlib sürecini değerlendiren Kongar ve Yanardağ, Kızılay skandalını ve deprem yardımlarının akıbetini de sorguladı Tele1'e destek olmak için:

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