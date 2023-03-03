Başkan Ahmet Ağaoğlu, taraftarı şaşırttı

Trabzonspor Yönetim Kurulu’nun 25-26 Mart tarihlerinde Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu kararı almasının ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu bugün görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Bordo-mavi kulübün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile istifasını açıklayan Ağaoğlu’nun ayrılığı taraftarları şaşırttı. Kimi taraftar Seçimli Olağanüstü Genel Kurul’da Ahmet Ağaoğlu’nun tekrar başkan adayı olmasını istediğini belirtilirken, kimi taraftar ise 38 yıl aradan sonra şampiyon olma sevincini yaşatan Ahmet Ağaoğlu’na teşekkür etti.

Ahmet Ağaoğlu’nun Trabzonspor’da başarılı işlere imza attığını dile getiren taraftar Recep Alemdar, “Yeni haberimiz oldu, şaşırdık neden oldu bilmiyoruz. Başkan Ağaoğlu’nun göreve geldikten sonra yaptıkları ortada, başarısız oldu desek yanlış olur. Tekrar aday olabilir. Trabzonspor taraftarı olarak herkes bugüne kadar memnun kaldı. Sonuçta onun döneminde şampiyon olduk. Şampiyon olduktan sonra başkana da, hocaya da ister, istemez kötü yönetimde olsa biraz tolerans gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Ahmet Ağaoğlu’nun istifa etmemesi gerektiğini kaydeden Ahmet Kaya isimli taraftar, “Şampiyon olan bir takımdan şu anda istifa etmemesi gerekirdi diye düşünüyorum. İçerde ne olduğunu bilmiyoruz ama bence istifa etmese daha doğru olurdu. Çünkü şampiyonluk kazandıran kişiydi. Trabzon’a başarılarının devamını dilerim” şeklinde konuştu.

Mehmet Dibiç isimli bordo-mavili taraftar ise, “Ahmet Ağaoğlu iyi bir yönetim göstermişti ama sonradan teknik direktör doğrultusunda bazı yanlışlar yapmıştır. Şu anda istifa etmesi bence, onun adına doğru bir karar” diye konuştu.

“İstifa etmesine hem şaşırdım hem de üzüldüm”

Trabzonspor taraftarı Volkan Şebelek de, Ağaoğlu’nun şampiyonluk sözünü tuttuğunu kaydederek, “İstifa ettiğini ilk kez sizlerden öğreniyorum açıkçası şaşırdım. Neden istifa ettiğini bilmiyorum bir nedeni vardır. Benim gözümde başkanın bir eksisi yok artısı fazla. İstifa etmesine hem şaşırdım hem de üzüldüm. Tekrar aday olmasını isterim. Ağaoğlu göreve geldiğinde 5 sene sonra takımı şampiyon yapacağını söylemişti, dediğini yaptı” ifadelerini kullandı.

Gökhan Fındık da, Ağaoğlu’nun tekrar aday olmasını istediğini vurgulayarak, “Çok şaşırdım, bence Ahmet Ağaoğlu’nu yediler. Geldiğinde durumumuz ortadaydı, yaptığı işler ortada. Senelerdir kupa alamayan takıma kupalar aldırdı, iyi gidiyorduk. Tekrar aday olmasını isterim. Bence onun gibi bir başkan yok gelmez daha” dedi.

“38 yıl üstüne Trabzonspor’u şampiyon yaptı”

Mustafa Damlacı isimli taraftar da, Ahmet Ağaoğlu’nun Trabzonspor’da çok emeği olduğunu vurgulayarak, “Ağaoğlu başkanımızın içinde uhde vardı. İki, üç kez başkanlığa gelmek istedi, bazı nedenlerden dolayı giremedi. En sonunda elini taşın altına koydu ve ‘Ben Trabzonspor’u şampiyon yapacağım’ dedi ve 38 yıl üstüne Trabzonspor’u şampiyon yaptı. Torunlarımız en azından bir şampiyonluk gördü. Çok emekleri var. Tekrar aday olmaz çünkü delikanlı bir insandır. ‘Bana 4 sene müsaade edin takımı şampiyon yapayım’ dedi ve yaptı. Üç, dört tane kupa getirdi, zamanında bıraktı. Diğer başkan adayı da Ertuğrul Doğan’ı isterim” ifadelerini kullandı.