Başkan Biden, Washington Büyükelçimiz Mercan’ı kabul etti

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Alaturka Online
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Başkan Biden, Washington Büyükelçimiz Mercan’ı kabul etti

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ı kabul etti.

Mercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden ile Oval Ofis’te çekildiği bir fotoğrafa yer verdi.

Büyükelçi Mercan, “4 Nisan 2022 tarihinde Başkan Biden tarafından kabul edildim” ifadesini kullandı.

ABD’deki Covid-19 önlemleri çerçevesinde, göreve geldiğinden bu yana Beyaz Saray’da yabancı misyon temsilcilerini ağırlamayan Biden, ilk kez Beyaz Saray’da büyükelçileri kabul etti.

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