Başkan Biden, Washington Büyükelçisimiz Mercan’ı kabul etti
ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ı kabul etti.
Mercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden ile Oval Ofis’te çekildiği bir fotoğrafa yer verdi.
Büyükelçi Mercan, “4 Nisan 2022 tarihinde Başkan Biden tarafından kabul edildim” ifadesini kullandı.
ABD’deki Covid-19 önlemleri çerçevesinde, göreve geldiğinden bu yana Beyaz Saray’da yabancı misyon temsilcilerini ağırlamayan Biden, ilk kez Beyaz Saray’da büyükelçileri kabul etti.
Başkan Biden 4 Nisan 2022 tarihinde Büyükelçi Mercan’ı kabul etmiştir.@POTUS received @HMuratMercan on April 4, 2022. pic.twitter.com/bcGF7vgj4S
— Turkish Embassy DC (@TurkishEmbassy) April 8, 2022